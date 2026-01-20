Rușii vând singura rafinărie din Serbia, în urma sancțiunilor: MOL preia acțiunile Gazprom. În schemă intră și șeicii din Emirate

MOL și Gazprom din Rusia au convenit deja asupra termenilor cheie ai tranzacției. FOTO: Hepta

După negocieri prelungite declanșate de sancțiunile SUA, participația controlată de Rusia la compania petrolieră sârbă NIS, care deține rafinăria Pančevo, a fost vândută către MOL din Ungaria, în timp ce o parte din acțiuni se așteaptă să fie preluată de investitori din Emiratele Arabe Unite, a relatat cotidianul sârb Politika, citat de Novinite.

În același timp, statul sârb își va extinde propria participație la companie. Potrivit ministrului sârb al Minelor și Energiei, Dubravka Džedović Handanović, MOL și Gazprom din Rusia au convenit deja asupra termenilor cheie ai tranzacției, care va fi acum supusă aprobării Biroului SUA pentru Controlul Activelor Străine (OFAC). În timpul discuțiilor, Serbia a reușit să își mărească participația cu cinci puncte procentuale.

Handanović a subliniat că aceasta reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de acordul inițial din 2008, când participația Serbiei a rămas sub 30%. Cu acțiuni suplimentare, statul va dobândi drepturi de vot mai puternice în Adunarea Generală a Acționarilor, permițându-i să joace un rol mai activ în deciziile strategice și să protejeze mai bine interesele publice. De asemenea, ea a confirmat că se așteaptă ca partenerii din Emiratele Arabe Unite să fie incluși în structura finală a acționariatului.

Sancțiunile împotriva NIS au fost impuse pe 9 octombrie din cauza prezenței Gazprom Neft în proprietatea companiei. Washingtonul a declarat că măsurile au fost menite să împiedice Rusia să își finanțeze războiul din Ucraina prin venituri din energie. Poziția SUA a fost că NIS poate fi eliminat de pe lista sancțiunilor doar dacă participarea Rusiei este eliminată complet.

Ca urmare a embargoului și a restricțiilor privind importurile de țiței, rafinăria Pančevo, singura rafinărie din Serbia și cel mai valoros activ al NIS, a fost închisă pe 2 decembrie. Pe 1 ianuarie, compania a anunțat că a primit o licență specială de la Trezoreria SUA, permițând reluarea producției până pe 23 ianuarie.

NIS a fost vândută inițial către Gazprom în ianuarie 2008, în baza unui acord interguvernamental între Serbia și Rusia, pentru 400 de milioane de euro, echivalentul a aproximativ 783 de milioane de leva. În prezent, nu există o evaluare oficială a valorii actuale de piață a participației rusești care a fost vândută.