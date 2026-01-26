Sabotaje rusești și fonduri deturnate: Teoriile false despre accidentele feroviare din Spania s-au răspândit pe rețelele sociale

484 de pasageri se aflau în cele două trenuri care s-au ciocnit în sudul Spaniei. Sursa foto: Profimedia Images

Teorii false privind accidentul feroviar din Spania, soldat cu zeci de morți și sute de răniți, s-au răspândit în mediul online, în timp ce anchetatorii lucrează în continuare pentru a descoperi ce a cauzat coliziunile feroviare mortale, potrivit Euronews.

Pe 18 ianuarie, în Adamuz, sudul Spaniei, trei vagoane dintr-un tren operat de compania privată Iryo au deraiat și au trecut pe o linie separată înainte de a se ciocni cu un alt tren operat de operatorul feroviar de stat spaniol Renfe, care s-a prăbușit într-un terasament.

Cel puțin 45 de persoane au murit într-unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria țării. Câteva zile mai târziu, un mecanic de locomotivă a fost ucis într-o deraiere separată lângă Barcelona, iar un alt tren s-a prăbușit într-o macara în regiunea Murcia, rănind mai multe persoane.

Accidentele consecutive au generat un val de teorii în cele din urmă înșelătoare cu privire la cauza exactă a accidentului de la Adamuz.

Una dintre principalele teorii nefondate ale accidentului este că a fost un act de sabotaj - o afirmație care a apărut în orele de după incidentul Adamuz și s-a răspândit pe rețelele de socializare în mai multe limbi.

Organizația non-profit independentă Maldita a raportat că una dintre cele mai distribuite postări care susțineau această teorie a fost o postare în limba poloneză pe X care susținea că accidentul semăna cu un incident din Polonia din noiembrie 2025, când o explozie a deteriorat o secțiune a unei linii de cale ferată utilizată pentru livrări către Ucraina.

Procurorii polonezi au arestat ulterior trei bărbați ucraineni pe care i-au acuzat că lucrează pentru Rusia.

Teoria conform căreia accidentul Spaniei a fost cauzat de sabotaj s-a răspândit în mai multe postări, care au atașat o fotografie a presupuselor linii avariate din Polonia, alături de o imagine a echipelor de intervenție de urgență la accidentul Adamuz din Spania.

După ce un al doilea tren s-a prăbușit în apropierea Barcelonei, utilizatorii l-au întrebat pe chatbot-ul generativ cu inteligență artificială al lui X, Grok, despre motivele primului accident.

Deși Grok a răspuns corect că anchetatorii au exclus eroarea umană și sabotajul, într-un caz, a susținut în mod eronat și că ministrul spaniol al transporturilor, Óscar Puente, a speculat că a fost cauzat de sabotaj.

Ce a cauzat accidentul de la Adamuz

Majoritatea speculațiilor din jurul accidentului au fost cauzate de un vid informațional în urma dezastrului de la Adamuz.

Deși Puente nu a făcut aluzie la sabotaj, el a numit accidentul „cu adevărat ciudat”, deoarece s-a produs pe o porțiune plană de cale ferată care, potrivit autorităților, a fost recent renovată. Ambele trenuri circulau sub limita de viteză.

Ulterior, în urma incidentului, el a clarificat că „nu se referea la sabotaj” atunci când a numit incidentul ciudat, adăugând că sabotajul nu a fost cea mai „plauzibilă” cauză a tragediei.

Ancheta și-a îndreptat atenția către o crăpătură într-o secțiune dreaptă a liniei, despre care primele descoperiri sugerează că ar fi putut fi deteriorată înainte de deraiere.

Ancheta preliminară a constatat că au fost găsite crestături similare pe filetul roților trenului care s-a deplasat pe cealaltă linie.

Anchetatorii care lucrează la ancheta preliminară au considerat deteriorarea șinei drept o „ipoteză de lucru” pentru a o investiga mai amănunțit, dar, spre deosebire de incidentul polonez, un posibil sabotaj rusesc nu este în centrul atenției.

Ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a exclus sabotajul ca posibilă cauză. De asemenea, a fost respinsă eroarea umană, deoarece niciunul dintre trenuri nu a depășit limita de viteză.

Bani pentru Maroc

O altă teorie înșelătoare despre accident, care a circulat în diverse postări pe rețelele de socializare, în special pe X, este că guvernul spaniol a oferit fonduri Marocului și Uzbekistanului pentru a ajuta la îmbunătățirea sistemelor lor feroviare în detrimentul căilor ferate interne.

Mai multe publicații spaniole au relatat că guvernul spaniol a aprobat două împrumuturi care au fost folosite pentru finanțarea a două linii de tramvai în orașul marocan Casablanca. Aceste împrumuturi, potrivit unui comunicat de presă, erau rambursabile.

În cazul Marocului, banii au fost acordați prin intermediul unei companii spaniole căreia i s-a atribuit contractul printr-o licitație deschisă.

Împrumutul acordat Uzbekistanului a inclus comandarea a „două trenuri electrice de mare viteză Talgo-250”. De asemenea, era rambursabil.

Aceste împrumuturi au fost suportate din Fondul pentru Internaționalizarea Companiilor, un organism administrat de Ministerul Industriei, Turismului și Comerțului din Spania, pentru a promova prezența companiilor și mărfurilor spaniole la nivel internațional.