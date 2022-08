Scriitorul Salman Rushdie, autorul "Versetelor Satanice", atacat și înjunghiat în New York | Fostul lider suprem al Iranului a cerut asasinarea sa

Rushdie a fost atacat pe scenă, în timp ce participa la un eveniment din Chautauqua, o localitate din vestul statului New York, au relatat surse media locale.

Potrivit primelor informații, autorul britanic născut în India, amenințat cu moartea timp de mai multe decenii pentru scrierile sale, a fost înjunghiat.

Scriitorul Salman Rushdie era în viață după atac, în jurul orei 20 (ora României), a comunicat Kathy Hochul, guvernatorul statului american New York.

El primește în prezent îngrijiri la spital.

Autoritățile colectează în prezent informații despre agresor, a adăugat sursa citată.

Mark Sommer, un jurnalist al publicației Buffalo News a relatat pentru BBC detalii ale momentelor atacului asupra lui Salman Rushdie.

Potrivit martorilor, atacatorul purta o mască neagră.

El s-a desprins din public la începutul evenimentului, a sărit pe scenă și l-a atacat pe scriitor.

10 - 15 persoane aflate în fața scenei l-au imobilizat pe agresor, care ulterior a fost arestat.

Victima atacului a stat la pământ circa cinci minute, timp în care a primit ajutor, fiind apoi coborâtă de pe scenă și evacuată cu elicopterul la spital.

Informații difuzate de poliție arată că scriitorul, în vârstă de 75 de ani, ar fi fost înjunghiat în gât în timpul unui interviu.

El a fost transportat cu elicopterul la spital, starea sa nefiind cunoscută la ora acestei actualizări.

În timpul atacului a fost rănită ușor, la cap, și persoana care îl intervieva pe scriitor.

Autorul atacului a fost reținut de poliție.

New York State Police: Rushdie appears to have been stabbed in neck and flown to hospital by helicopter. His condition is not known.



Suspect is in custody. pic.twitter.com/Ec1KfSLBQZ