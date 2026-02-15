SBU spune că Ucraina a distrus jumătate din „sistemele-cheie” de apărare aeriană Panțîr ale Rusiei

Sistem de apărare aeriană Panțîr. Foto: Profimedia Images

Unitatea Alfa a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a distrus jumătate din stocul rusesc al râvnitului sistem de apărare aeriană Panțîr, a anunțat SBU pe 14 februarie. „«Panțîr» este unul dintre sistemele moderne și esențiale de apărare aeriană ale Rusiei. Costul unui singur sistem variază între 15 și 20 de milioane de dolari. Aceste sisteme de rachete antiaeriene sunt cele mai eficiente în contracararea dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune”, se arată în anunț, potrivit The Kyiv Independent.

„Distrugerea sistemică a sistemului de apărare aeriană are scopul strategic de a face Rusia vulnerabilă la atacuri de la distanță, în timp ce Moscova continuă să-și ducă războiul”, a declarat SBU.

Un arsenal diminuat permite Forțelor Armate să atace eficient „bazele militare, depozitele, aerodromurile și alte instalații ocupate” rusești. Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară din interiorul Rusiei și din propriile teritorii ocupate, în efortul de a diminua puterea de luptă a Moscovei.

SBU a susținut, pe 19 ianuarie, că atacurile sale la distanță lungă din anul 2025 au „distrus sau au scos din funcțiune” sisteme rusești de apărare aeriană în valoare totală de aproximativ 4 miliarde de dolari.

Pe 12 februarie, Ucraina a lovit o stație radar rusească de rază lungă de acțiune 55Zh6U „Nebo-U”, estimată la o valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari, în apropiere de Ievpatoria, în Crimeea ocupată, a raportat ulterior Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 13 februarie.

Între timp, Primul Centru Separat al Forțelor Sistemelor Fără Pilot (USF) a lovit pe 12 februarie un aerodrom din satul Hvardiiske din Crimeea, substația electrică Kirova din Luhansk și un centru de date din Prîmorsk, regiunea Zaporojie.

Rachetele ucrainene de croazieră cu rază lungă de acțiune „Flamingo” au lovit peste noapte un important arsenal rusesc care depozita rachete, muniție și explozibili în Kotluban, regiunea Volgograd, a anunțat Statul Major General al Ucrainei pe 12 februarie.

Instalația aparține Direcției Principale de Rachete și Artilerie (GRAU) a Rusiei și este descrisă ca fiind „unul dintre cele mai mari depozite de muniție utilizate de armata rusă”. La fața locului au fost înregistrate explozii puternice și detonări secundare.

Pe lângă atacul asupra arsenalului, forțele ucrainene au atacat pe 12 februarie Uzina Progress din Miciurinsk, regiunea Tambov. Întreprinderea produce echipamente de înaltă tehnologie pentru aviație și sisteme de rachete și este implicată în sprijinirea armatei Rusiei.