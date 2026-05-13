Scandal în Franța: Candidatul la prezidențiale Raphael Glucksmann, sfătuit să „evite momentan” votanții săraci

2 minute de citit Publicat la 07:00 13 Mai 2026 Modificat la 07:15 13 Mai 2026

Europarlamentarului francez, Raphael Glucksmann. Foto: Getty Images

Încercarea europarlamentarului francez, Raphael Glucksmann, de a-și depăși imaginea elitistă este pusă în pericol după ce un document intern de campanie a recomandat limitarea eforturilor de a convinge alegătorii din clasa muncitoare. Documentul, etichetat drept „confidențial”, dar consultat de Politico, recomandă „evitarea momentană” a alegătorilor cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, a părinților singuri și a celor cu venituri mici, toți aceștia fiind considerați „mai dificil de mobilizat”.

Parlamentarul european în vârstă de 46 de ani este așteptat să se alăture în curând numărului mare de candidați la alegerile prezidențiale de anul viitor, iar sondajele îl arată în prezent la un pas de a ajunge în turul doi împotriva candidaților de extremă dreapta Marine Le Pen și Jordan Bardella.

Alegătorii cei mai predispuși să-l susțină pe Glucksmann, un social-democrat mai moderat care se opune colegilor săi de stânga în ceea ce privește reforma pensiilor, dar este ferm pro-Europa, sunt muncitorii înstăriți, de peste 50 de ani sau pensionarii, care se identifică cu Partidul Socialist sau cu o tendință de centru-stânga.

De asemenea, recomandă să nu se încerce prea mult să se atragă alegătorii din suburbiile mai sărace și multiculturale din jurul orașelor franceze importante cu populații puternice de imigranți, care probabil îl vor susține pe liderul de extremă stânga, Jean-Luc Melenchon. Acesta și-a anunțat campania la începutul acestei luni.

Aceste descoperiri interne riscă să consolideze imaginea lui Glucksmann, partenerul romantic al unuia dintre cei mai faimoși jurnaliști francezi și fiul unui filosof proeminent, ca membru al înaltei societăți care nu are legătura cu clasa de mijloc.

Însă echipa lui Glucksmann a minimalizat importanța memoriului și a subliniat că acesta este doar un „document de lucru”. Strategul de campanie, Mathieu Lefevre-Marton, care a redactat memoriul, a declarat că Glucksmann însuși a respins concluziile despre care alegători ar trebui evitați, subliniind importanța „discuției cu toată lumea”, inclusiv „cu cei care nu votează cu stânga”.

Sondajele arată că Glucksmann și Melenchon sunt în prezent cei mai puternici candidați de stânga din competiție, deși multe se pot schimba de acum și până la alegerile din primăvara viitoare.

Totuși, cei doi sunt așteptațo să urmeze strategii de campanie diametral opuse. Glucksmann ar trebui să încerce să câștige stânga moderată și să atragă alegătorii centriști dezamăgiți de mandatul lui Macron, în timp ce Melenchon consideră că mesajul său radical, fără scuze, va atrage la urne alegătorii cu înclinații scăzute, în special tinerii și cei din cartierele muncitoare urbane.

Adjuncții lui Melenchon deja au criticat nota divulgată.

„Lui Glucksmann nu-i pasă deloc de săraci, tineri, mame singure și cartierele muncitoare dacă acestea nu-i aduc voturi”, a scris pe X Paul Vannier, deputat din partea partidului lui Melenchon, France Unbowed.