Scene cumplite! Au murit în chinuri îngrozitoare, după ce au căzut cu mașina într-o groapă cu apă clocotită

Două persoane au murit marți, în Rusia, după ce mașina în care se aflau a căzut într-o groapă plină cu apă clocotită de pe șosea.

Autoritățile din Penza au spus că cei doi au murit instant, după ce au căzut în groapa cu apă de 75 de grade Celsius, potrivit DailyMail.

Groapa respectivă s-a format după o explozie a conductei de alimentare.

"Ce mod îngrozitor de a muri. Un moment te afli în mașină și conduc și în următorul moment mori în apă clocotită", a spus o martoră.

