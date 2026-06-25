Scene de panică și distrugeri în Venezuela, după cele două cutremure: Președinta descrie cea mai afectată regiune ca „zonă de dezastru”

3 minute de citit Publicat la 10:39 25 Iun 2026 Modificat la 10:48 25 Iun 2026

Scene surprinsă după cele doua cutremure majore, în Caracas, Venezuela, 24 iunie 2026. Sursa foto: Getty Images

Operațiunile de căutare și salvare sunt în plină desfășurare în Venezuela, după ce două cutremure puternice produse la interval de doar câteva zeci de secunde au lovit țara, provocând prăbușirea unor clădiri în Caracas și declanșând panică în rândul populației.

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), un seism cu magnitudinea preliminară de 7,5 s-a produs la aproximativ 28 de kilometri nord-vest de orașul Montalbán, în apropierea uneia dintre cele mai importante zone petroliere ale țării, unde se află unele dintre cele mai mari rafinării din Venezuela.

Cutremurul principal a fost precedat cu doar 40 de secunde de un alt seism, cu magnitudinea de 7,2.

Imagini difuzate de presa locală au surprins locuitori care au fugit din clădiri împreună cu familiile și animalele de companie, adunându-se pe străzi de teama unor noi replici.

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UGSG a estimat inițial că ar putea fi între 10.000 și 100.000 de morți

Cele două cutremure au lovit Venezuela miercuri seara, la scurt timp după ora 18:04 (ora locală), respectiv 01:04 în România.

USGS a avertizat că impactul cutremurelor ar putea fi unul catastrofal.

„Este probabil să se înregistreze un număr mare de victime și pagube extinse, iar dezastrul este probabil să fie pe scară largă”, a transmis instituția.

Inițial, USGS estima că numărul morților s-ar putea situa între 10.000 și 100.000, însă ulterior și-a actualizat evaluarea, apreciind că bilanțul va ajunge cel mai probabil la câteva mii de victime, existând totuși o probabilitate semnificativă ca acesta să depășească pragul de 10.000 de morți.

Președinta interimară: bilanțul victimelor va crește

Președinta interimară Rodríguez a declarat stare de urgență la nivel național și a avertizat că numărul victimelor este de așteptat să crească pe măsură ce echipele de salvare pătrund în zonele afectate și caută supraviețuitori printre clădirile prăbușite.

Într-un discurs adresat națiunii miercuri seara, aceasta a precizat că seismele au provocat distrugeri în mai multe state ale țării.

Primele date oficiale privind morții și răniții nu includ statul La Guaira, pe care șefa statului l-a descris drept o „zonă de dezastru” și cea mai grav afectată regiune.

„Zeci de clădiri s-au prăbușit acolo, la aproximativ 30 de kilometri nord de Caracas, iar în prezent desfășurăm operațiuni intensive de salvare pentru a salva vieți”, a declarat Rodríguez.

Statele Unite și alte țări oferă sprijin

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat pe platforma X că Statele Unite „trimit imediat în Venezuela echipe de căutare și salvare, resurse medicale și ajutor umanitar”.

Oferte de asistență au fost transmise și de alte state din regiune, inclusiv Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Ecuador, El Salvador, Mexic, Panama și Uruguay.

Cutremurele puternice sunt rare în Venezuela

Deși Venezuela se află în apropierea mai multor falii tectonice, cutremurele de mare intensitate sunt relativ rare comparativ cu alte țări din America Latină. Potrivit Associated Press, poziționarea țării la granița dintre placa sud-americană și placa Caraibelor face ca activitatea seismică majoră să fie mai puțin frecventă.

În schimb, state precum Mexic și Chile sunt afectate în mod regulat de seisme puternice, fiind situate de-a lungul „Inelului de Foc al Pacificului”, centura tectonică responsabilă pentru aproximativ 90% dintre cutremurele produse la nivel global, conform USGS.

Autoritățile venezuelene continuă evaluarea pagubelor și căutarea supraviețuitorilor, în timp ce comunitatea internațională se mobilizează pentru a sprijini eforturile de intervenție în zonele devastate de cutremure.