Se anunță cozi uriașe la frontierele UE. Ce se schimbă din 6 septembrie la sistemul EES

Până la data de 6 septembrie, țărilor li s-a permis să suspende temporar colectarea datelor biometrice la anumite puncte de trecere a frontierei. Foto: Getty Images

Din 6 septembrie, Sistemul de intrare/ieșire (EES) al UE nu va mai putea fi dezactivat atunci când autoritățile din aeroporturi și vămi sunt copleșite de numărul mare de călători. Experții din industrie avertizează că eliminarea acestei soluții rapide pentru a contracara timpii mari de așteptare provocați de noul sistem biometric de control la frontieră va duce la formarea de cozi uriașe și cer ca măsura să fie păstrată cel puțin până la finalul sezonului de iarnă, relatează Euronews.

Pe timpul verii, statelor membre li s-a acordat autoritatea de a suspenda temporar colectarea datelor biometrice ale călătorilor, prin amprentare și scanarea facială, pentru a reduce aglomerația în situații excepționale. Însă unele aeroporturi au recurs la această soluție simplă de fiecare dată când au fost copleșite de numărul pasagerilor sosiți.

Duminică, 6 septembrie, măsurile de flexibilizare de urgență pentru Sistemul de intrare/ieșire (EES) al Uniunii Europene vor lua sfârșit.

Organizațiile din industrie cer totuși să fie prelungite după luna septembrie, pe fondul temerilor privind reapariția întârzierilor la frontiere.

EES nu va mai putea fi dezactivat parțial din 6 septembrie

Implementarea sistemului biometric a început, progresiv, în octombrie 2025, iar în 10 aprilie 2026 a devenit complet operațional în toate țările europene participante.

Cu toate acestea, autoritățile europene au avut la dispoziție o importantă măsură de siguranță pe durata tranziției.

Conform normelor UE, țărilor li s-a permis să suspende temporar colectarea datelor biometrice la anumite puncte de trecere a frontierei atunci când volumul de pasageri crește atât de mult, încât timpii de așteptare devin excesivi.

Din 6 septembrie însă, această măsură expiră. Asta înseamnă că autoritățile vamale vor avea mai puțină flexibilitate pentru a relaxa cerințele privind datele biometrice atunci când zonele de control al pașapoartelor devin supraaglomerate.

La o conferință de presă din 1 septembrie, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene (CE) a declarat că EES „a funcționat în general bine” pe timpul verii și a susținut că „avantajele noului sistem pentru UE sunt evidente”.

Referitor la încheierea măsurilor de suspendare a controalelor la 6 septembrie, purtătorul de cuvânt al CE a declarat: „În ceea ce privește perioada de după vară, suntem în contact strâns și constructiv cu acele câteva state membre în care sunt necesare unele ajustări la anumite puncte de trecere a frontierei. Per total însă, putem vedea că există o dorință comună de a face ca sistemul să funcționeze peste tot”.

După 6 septembrie, persoanele care plănuiesc să călătorească în Europa ar trebui să aloce considerabil mai mult timp deplasărilor, a declarat Jurgen Himmelmann cofondator și director executiv al Global Work & Travel.

„Este înțelept să ajungi din timp la aeroport, dar există o limită în ceea ce privește cât de mult control îți oferă acest lucru.

Birourile de predare a bagajelor s-ar putea să nu fie deschise cu patru ore înainte de plecare, iar odată ce ai intrat la coada pentru controlul pașapoartelor, nu poți pur și simplu să sari peste rând pentru că avionul tău urmează să se îmbarce.

Eu aș evita să planific o călătorie bazându-mă pe timpul minim necesar pentru o conexiune în următoarele săptămâni. O conexiune care pare perfect rezonabilă pe hârtie poate deveni foarte repede problematică dacă pierzi o oră sau mai mult la frontieră”, a spus el.

Temeri că vor urma noi cozi uriașe la frontiere

Experții din industrie sunt îngrijorați că eliminarea măsurii de dezactivare a EES va duce la revenirea haosului la frontiere.

„Continuăm să facem presiuni asupra Comisiei Europene pentru a permite utilizarea acestor măsuri și după luna septembrie, recunoscând că mai este încă ceva de parcurs până când EES va fi complet operațional în toate țările participante”, a declarat Luke Petherbridge, director pentru afaceri publice al ABTA, o asociație profesională britanică pentru operatorii de turism și agențiile de turism.

Potrivit Asociației Internaționale de Transport Aerian (AITA), dacă înainte de sistemul EES verificările standard ale pașapoartelor durau aproximativ 20-25 de secunde, acum necesită circa 90 de secunde.

Datele arată că timpii de așteptare s-au dublat la nodurile majore, în condițiile în care sistemul întâmpină dificultăți în gestionarea numărului mare de călători non-UE care traversează aceste puncte.

Un studiu realizat de ziarul britanic Financial Times și de grupul de analiză a datelor din turism Qsensor arată că, la Frankfurt, timpul mediu de așteptare a ajuns la 120 de minute în iulie, față de 60 de minute în aceeași lună a anului trecut.

Pe aeroportul din München, timpul de așteptare a crescut la 60 de minute, de la 31 de minute anul trecut, iar la Amsterdam, timpul maxim de așteptare a crescut de la 80 la 120 de minute în aceeași perioadă.

Industria cere extinderea posibilității suspendării parțiale

AITA a cerut, de asemenea, Uniunii Europene să prelungească această „măsură de siguranță”.

„Extinderea posibilității suspendării parțiale după data de 6 septembrie este absolut necesară până la finalul sezonului de iarnă”, a declarat Thomas Reynaert, vicepreședinte senior pentru afaceri externe în cadrul AITA.

Reynaert a spus că asociația „susține pe deplin implementarea EES”, dar anumite condiții trebuie îndeplinite înainte ca măsurile de flexibilizare sunt îndepărtate.

Într-o postare pe LinkedIn, el a adăugat: „Sistemele fiabile, chioșcurile de autoservire complet instalate și controalele automatizate la frontieră, împreună cu un număr adecvat de angajați, rămân esențiale pentru ca EES să funcționeze eficient în perioadele de vârf, fără a provoca perturbări inutile pentru pasageri, autoritățile de frontieră și operatorii de transport.”