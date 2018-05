Secretarul de stat american, Mike Pompeo: SUA vor impune Iranului cele mai dure sancțiuni din istorie

Mike Pompeo, secretarul de stat al SUA, a afirmat că SUA vor impune Iranului cele mai dure sanțiuni din istorie.

El a mai declarat faptul că va colabora cu Pentagonul și alți aliați regionali pentru a pune punct agresiunii iraniene.

”Vom pune o presiune financiară fără precedent asupra regimului iranian. Liderii de la Teheran nu vor avea îndoieli în legătură cu seriozitatea noastră. Iranul nu va mai avea niciodată carte albă pentru a domina în Orientul Mijlociu”, a spus diplomatul american.

”Noile sancțiuni impuse Iranului vor fi cele mai dure din istorie. Iranul se va zbate să-și țină economia în viață”, a continuat Mike Pompeo.

