Șeful MI5 avertizează: „Teroriști în devenire încep să folosească AI pentru propagandă, cercetarea armelor și identificarea țintelor”

Directorul Serviciului de Securitate Internă al Regatului Unit (MI5), Ken McCallum, a avertizat asupra pericolului pe care îl reprezintă inteligența artificială (AI) atunci când este utilizată de teroriști. Șeful MI5 a declarat că deja „teroriști în devenire” folosesc AI pentru propagandă, pentru documentarea privind diverse tipuri de arme, dar și pentru identificarea potențialelor ținte. McCallum a adăugat că o lume „tot mai ostilă” a forțat în cadrul MI5 cele mai mari schimbări de după atentatele teroriste din 11 septembrie, relatează CNN.

„Cei care intenționează să comită acte teroriste încearcă deja să utilizeze inteligența artificială pentru propagandă, pentru cercetarea armelor și pentru recunoașterea țintelor”, a spus Ken McCallum joi, în discursul său anual de la sediul MI5.

Totuși, el a avertizat împotriva „exagerărilor și alarmismului” și a spus că, în ansamblu, consideră că inteligența artificială aduce „beneficii reale” în detectarea amenințărilor.

„Nu prezic scenarii din filmele de la Hollywood. Inteligența artificială s-ar putea să nu ‘vrea’ niciodată să ne facă rău. Dar ar fi imprudent să ignorăm potențialul ei de a provoca rău”, a adăugat el.

O „nouă eră” a amenințărilor teroriste

Șeful MI5 a mai spus că Regatul Unit a înregistrat o creștere de 35% în ultimul an a numărului de suspecți investigați anual pentru posibila colaborare cu un guvern străin ostil.

În actualizarea anuală a serviciului privind amenințările cu care se confruntă Regatul Unit, Ken McCallum a afirmat: „O lume mai ostilă determină cele mai mari schimbări în misiunea MI5 de la 11 septembrie încoace”, adăugând că „echipele mele desfășoară în prezent un volum aproape record de investigații.”

La începutul discursului, McCallum și-a exprimat compasiunea față de cele două persoane ucise într-un atac atribuit ISIS asupra unei sinagogi din Manchester, la începutul acestei luni. Șeful agenției secrete a adăugat că „dimensiunea totală a amenințării teroriste este uriașă”, iar combinația dintre creșterea amenințărilor din partea actorilor statali și cea provenită din partea unei varietăți de teroriști cu „ideologii islamiste, de extremă dreapta sau altele” – care pot fi bine pregătiți, adolescenți sau persoane cu tulburări mintale – marchează o „nouă eră”.

Triada Rusia-China-Iran

În ultimii ani, în Regatul Unit au avut loc o varietate de incidente de spionaj și sabotaj, de la operațiuni de influență chineze care vizau Parlamentul până la incendieri dirijate de Rusia împotriva depozitelor ce aprovizionau forțele Ucrainei. McCallum a mai spus că au existat „peste 20 de comploturi potențial letale sprijinite de Iran” în ultimul an.

„Amenințările statale sunt în creștere. ... În ultimul an, am observat o creștere de 35% a numărului de persoane pe care le investigăm pentru implicare în activități ce țin de amenințări statale”, a declarat el, adăugând că aceste persoane se află pe teritoriul Regatului Unit, nu conduc operațiuni din străinătate.

„Activitatea de amenințare statală pe care o descriu este copleșitor dominată de triada actorilor statali: Rusia, China și Iran”, a continuat McCallum.

Întrebat despre natura amenințării ruse, el a spus: „În ceea ce privește letalitatea sa, activitățile sunt variate. Acestea merg de la incendieri, în unele cazuri, până la tentative de sabotaj. În alte cazuri, sunt încercări destul de detaliate de a colecta informații precise despre ținte individuale... al căror singur scop evident ar fi să facă posibil ca cineva să întreprindă acțiuni neplăcute, potențial letale, împotriva acelor persoane.”

În luna mai, Orlin Roussev, în vârstă de 47 de ani, a fost condamnat de un tribunal londonez la aproape 11 ani de închisoare pentru conducerea unui grup de spionaj rus cu bază în Marea Britanie, care, potrivit procurorilor, efectua activități de supraveghere pentru Kremlin.

Alți cinci membri ai rețelei au fost condamnați la un total de aproximativ 40 de ani de închisoare, fiind acuzați de colectarea de informații detaliate despre jurnaliști, dizidenți și soldați ucraineni instruiți într-o bază militară americană din Germania.

Procurorii au afirmat că cei șase, toți cetățeni bulgari, au fost motivați financiar și nu raportau direct serviciilor de informații ruse.

În discursul său, McCallum a făcut de două ori aluzie la „sateliți” ai Rusiei care, posibil, nu primesc plată pentru activitățile lor din partea coordonatorilor, dar a refuzat să ofere detalii. „Pot spune, din punct de vedere legal, că nu cred că este o mișcare de carieră inspirată să lucrezi pentru serviciile de informații ruse în Regatul Unit”, a spus el.