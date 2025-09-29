„Un om neplăcut”. Cum îl descrie fostul șef MI5 pe Vladimir Putin

Vladimir Putin, președintele Federației Ruse. FOTO: Profimedia Images

Marea Britanie ar putea să se afle deja în război cu Rusia, a afirmat fosta șefă a MI5, Eliza Manningham-Buller, într-un interviu pentru The Guardian. Războiul nu este unul clasic, pe front, ci unul invizibil, al atacurilor cibernetice, sabotajelor și activităților ostile orchestrate de Moscova împotriva Regatului Unit. Fosta directoare a MI5 l-a întâlnit pe Vladimir Putin într-o perioadă în care Occidentul încă mai spera că acesta va deveni un aliat al Vestului și nu va reveni la practicile sovietice. Eliza Manningham-Buller l-a descris pe liderul rus drept un om „neplăcut” și a adăugat că nu și-a imaginat că într-un an de la întâlnirea lor, Putin va „ordona o crimă pe străzile Londrei”.

Eliza Manningham-Buller, care a condus serviciul de securitate și contrainformații în urmă cu două decenii, a spus că este de acord cu afirmațiile făcute de expertul în Rusia Fiona Hill, care a spus, la începutul acestui an, că Moscova este în război cu Occidentul.

Războiul invizibil: atacuri cibernetice și sabotaje rusești în Regatul Unit

Fosta șefă a MI5 a susținut că situația s-a schimbat „după invazia Ucrainei și diversele lucruri pe care le-am citit despre ceea ce fac rușii aici – sabotaj, colectare de informații, atacuri asupra oamenilor și așa mai departe”.

Vorbind într-un podcast, ea a făcut apoi referire la Hill, care l-a consiliat pe Donald Trump în primul său mandat prezidențial și a fost coautoare a strategiei britanice de apărare.

„Cred că ar putea avea dreptate atunci când spune că suntem deja în război cu Rusia. Este un alt tip de război, dar ostilitatea, atacurile cibernetice, atacurile fizice, activitatea de spionaj sunt extinse”, a spus ea.

Șase cetățeni bulgari care locuiau în Marea Britanie au fost condamnați anul acesta la închisoare pentru rolul lor într-o rețea de spionaj ce desfășura supraveghere ostilă în Europa, iar cinci bărbați au fost găsiți vinovați pentru implicarea lor într-un incendiu pus la ordinul Moscovei într-un depozit cu provizii destinate Ucrainei.

Pat McFadden, șeful Cabinetului Prim-ministrului, a declarat anul trecut că Rusia și-a intensificat atacurile cibernetice asupra Regatului Unit. Hackerii au vizat o serie de companii britanice. Deși identificarea sursei atacurilor poate dura, multe sunt suspectate că provin din Rusia.

Mai mulți aliați NATO ai Regatului Unit din Europa de Est au fost afectați recent de incidente cu drone, cel mai notabil fiind Polonia, unde 19 drone rusești neînarmate au pătruns în spațiul său aerian luna aceasta.

În primii ani ai mandatului lui Manningham-Buller ca șef al MI5 (2002–2007), exista speranța că Rusia lui Vladimir Putin nu va reveni la practicile sovietice și că ar putea deveni un partener al Occidentului.

Fostă șefă MI5: „Nu mi-am imaginat că va ordona o crimă pe străzile Londrei”

Manningham-Buller l-a întâlnit pe Putin în 2005, când acesta a venit la Londra după un summit G8 din Scoția, într-o perioadă în care care parlamentarul John McFall a sugerat că președintele rus încerca să afișeze o „față prietenoasă” pentru a impresiona marile puteri occidentale.

„Nu l-aș descrie chiar așa”, a răspuns Manningham-Buller. „Nu mi-am imaginat că, într-un an, va ordona o crimă pe străzile Londrei împotriva lui [Alexander] Litvinenko, dar l-am considerat un om destul de neplăcut.”

Litvinenko, un fost agent al FSB stabilit la Londra, s-a îmbolnăvit și a murit lent în 2006 după ce a fost otrăvit cu poloniu radioactiv. O anchetă publică desfășurată un deceniu mai târziu a concluzionat că doi agenți ruși l-au ucis și că este foarte probabil să fi acționat la ordinul lui Putin.

Manningham-Buller a criticat deciziile guvernelor SUA și Marii Britanii de a reduce drastic cheltuielile pentru ajutoarele acordate altor state, argumentând că acestea creează o oportunitate diplomatică pe care China o poate exploata în țările sărace.

Ea a spus că a fost impresionată de calitatea programelor finanțate de SUA pentru tratarea HIV în Africa, pe care le-a văzut în perioada în care a fost director, apoi președinte al Wellcome Trust, organizație de cercetare medicală, după ce a părăsit MI5.

„Mergeai într-un spital destul de rudimentar, cu oameni pe paturi improvizate pe jos, dar aripa finanțată de George W. Bush pentru tratarea SIDA era la un alt nivel. Pentru ca americanii să renunțe la toate acestea, iar noi să reducem ajutoarele, înseamnă că lăsăm loc diplomatului chinez ‘prietenos’”, a spus ea.

„Dacă ne retragem din lume, ei pot interveni pentru că au o bază economică solidă, așa că eu cred că puterea soft – fie că vorbim despre BBC World Service, despre ajutoare, despre programe de deminare – contribuie esențial la influența noastră globală, pe lângă importanța lor umanitară”, a adăugat fosta directoare a MI5.