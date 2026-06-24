Senatul SUA aprobă pentru prima dată o rezoluţie prin care limitează puterea lui Trump de a lua decizii privind războiul din Iran

Senatul SUA aprobă pentru prima dată o rezoluţie privind puterile de război, într-un gest de revoltă față de Trump. Foto: Getty Images

Senatul SUA, cu majoritate republicană, a votat marţi o rezoluţie menită să oprească acţiunea militară a SUA împotriva Iranului, dar nu e clar cum va afecta aceasta războiul, în contextul în care administraţia preşedintelui Donald Trump negociază un acord de pace cu Republica Islamică, scrie BBC.

Câțiva republicani s-au alăturat democraților în votul de marți, încheiat cu 50 la 48. Aceeași măsură fusese adoptată de Camera Reprezentanților la începutul acestei luni. Rezoluția este însă în mare parte simbolică deoarece, chiar dacă a fost adoptată de ambele camere ale Congresului, nu va fi trimisă lui Trump pentru examinare și nu are forță de lege.

Votul a avut loc în contextul în care republicanii din Congres și-au exprimat scepticismul față de un plan de pace convenit de Trump cu Iranul, iar conflictul se apropie de a cincea lună.

Trump a criticat rezoluția marți seară, numind-o "prost sincronizată și lipsită de sens". "Așadar, am Iranul în corzi, gata să cadă... iar Senatul SUA decide să organizeze un vot prost sincronizat și lipsit de sens privind Legea prerogativelor de război. Acești senatori tocmai mi-au făcut treaba mai dificilă, dar o voi duce la capăt, într-un fel sau altul, pentru că întotdeauna duc lucrurile la capăt!", a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Votul marchează prima dată când ambele camere ale Congresului au aprobat o rezoluție concurentă care îi cere unui președinte să pună capăt unei acțiuni militare, de la adoptarea Rezoluției privind prerogativele de război din 1973.

O rezoluție concurentă exprimă poziția sau voința Congresului, spre deosebire de alte forme de legislație care ajung la președinte pentru a fi semnate și transformate în lege. În 2019, Trump a respins prin veto o rezoluție comună care cerea retragerea forțelor armate din ostilitățile din războiul civil din Yemen.

Adoptarea rezoluției concurente este semnificativă deoarece sporește presiunea asupra Casei Albe pentru a găsi o soluție de încheiere a războiului cu Iranul, tot mai criticat din cauza creșterii prețurilor la carburanți. Aceeași măsură fusese adoptată la începutul acestei luni de Camera Reprezentanților a SUA, unde patru republicani s-au alăturat tuturor democraților pentru a o aproba cu 215 voturi la 208.

Un oficial al Casei Albe a declarat însă pentru BBC că, având în vedere armistițiul convenit la 7 aprilie, nu există ostilități din care forțele americane să fie retrase. Oficialul a mai spus că măsura a trecut doar pentru că doi senatori republicani au fost absenți: Mitch McConnell și Dave McCormick. Patru senatori republicani au votat alături de democrați în sprijinul rezoluției: Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins și Bill Cassidy. Senatorul democrat John Fetterman a fost singurul membru al partidului său care a votat împotrivă.

A fost cel mai recent semn al diviziunilor dintre republicanii lui Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, care vor decide dacă partidul poate păstra majoritățile fragile din ambele camere ale Congresului.

Unii republicani s-au opus recent președintelui, inclusiv prin respingerea planurilor sale de a crea un fond de 1,8 miliarde de dolari, pentru combaterea "instrumentalizării" instituțiilor, și prin aprobarea ajutorului pentru Ucraina. Votul de marți a fost a zecea oară când democrații din Senat au forțat un vot privind prerogativele de război de la începutul conflictului. Acesta a avut loc în aceeași zi în care Pentagonul a cerut Congresului aproximativ 80 de miliarde de dolari, cea mai mare parte a sumei urmând să acopere costurile războiului cu Iranul.

Legea federală impune aprobarea Congresului pentru continuarea acțiunilor militare mai mult de 60 de zile. Loviturile americane și israeliene asupra Iranului au început la 28 februarie, deși administrația Trump a susținut că armistițiul din aprilie a resetat termenul.

Casa Albă poate, de asemenea, să prelungească termenul cu încă 30 de zile, invocând securitatea națională.

În prezent, SUA și Iranul au convenit să continue armistițiul și lucrează pentru încetarea ostilităților în baza unui memorandum de înțelegere semnat săptămâna trecută de președinții ambelor țări. Potrivit acelui memorandum, Washingtonul și Teheranul au la dispoziție 60 de zile pentru a negocia un acord mai amplu privind încetarea programului nuclear al Iranului.