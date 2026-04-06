Serbia anunță că Ucraina nu are nicio legătură cu explozibilii găsiți lângă gazoduct. Pe cine au arestat autoritățile de la Belgrad

Publicat la 11:28 06 Apr 2026 Modificat la 12:02 06 Apr 2026

Directorul Agenției de Securitate Militară din Serbia, Duro Jovanovic, a anunțat luni că a fost identificată și arestată o persoană suspectată că plănuia să arunce în aer gazoductul care transportă gaz rusesc în Ungaria, potrivit UA News. Autoritățile de la Belgrad au negat că Ucraina ar fi implicată, așa cum a acuzat Viktor Orban și oficialii maghiari.

Potrivit oficialului sârb, citat de RTS, serviciile au avertizat de mai mult timp conducerea țării cu privire la posibilitatea unui astfel de atac, însă avertismentele nu au fost luate în serios.

Suspectul ar fi un bărbat dintr-un grup de migranți, descris ca fiind instruit militar și capabil să atace infrastructura energetică critică. Căutările continuă, iar ancheta este în desfășurare.

Conform raportului prezentat de Jovanovic președintelui Aleksandar Vucic, marcajele de pe explozibilii descoperiți în momentul arestării ar indica faptul că aceștia ar fi fost fabricați în Statele Unite.

De asemenea, șeful serviciului de informații militare a respins categoric informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă implicare a Ucrainei.

„Dezinformarea sugerează că armata sârbă și personalul ei ar lucra pentru o terță parte, găsind explozibili ucraineni și acuzând Ucraina. Acest lucru nu este adevărat”, a declarat Jovanovic.

Până la anunțul autorităților sârbe Ungaria a acuzat Ucraian că s-ar afla în spatele acestui incident, menit să îl înlăture pe Viktor Orban în pragul alegerilor de duminică.

Pe de altă parte, liderul opoziției, Peter Magyar, l-a acuzat pe premier că „creează panică” la sfatul unor „consilieri ruși”.

Guvernul ucrainean a respins orice implicare. „Ucraina nu are nimic de-a face cu asta”, a scris duminică pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Heorhii Tîhîi. „Cel mai probabil este o operațiune sub steag fals, parte a interferenței masive a Rusiei în alegerile din Ungaria”.

Două rucsacuri pline cu explozibili și detonatori au fost găsite de armata sârbă în apropierea satului Tresnjevac, în districtul Kanjiza, la circa 20 de kilometri de locul unde conducta TurkStream intră în Ungaria.