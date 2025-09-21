Serialul moldovenesc „Plaha” stârnește controverse: Un funcționar român, filmat cu prostituate într-un hotel din Chișinău

A fost lansat mini-serialul polițist „Plaha”, inspirat din viața controversatului oligarh Vladimir Plahotniuc. Foto: Facebook/PLAHA

Cu câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, a fost lansat mini-serialul polițist „Plaha”, inspirat din viața controversatului oligarh Vladimir Plahotniuc, dar cu numeroase scene și personaje de ficțiune. Unul dintre episoade prezintă un consilier prezidențial român prins într-o situație compromițătoare. În scenă, acesta este filmat la un hotel al lui „Plaha”, după ce petrece noaptea cu două prostituate, iar a doua zi este șantajat să cedeze controlul afacerilor unei companii românești către oligarh, scrie HotNews.

Autorii precizează că producția este ficțională, deși inspirată din fapte reale. Totuși, scena a alimentat speculațiile privind protecția de care s-ar fi bucurat Plahotniuc în România, într-un context în care oligarhul, acuzat de corupție și de implicarea în „furtul miliardului”, urmează să fie extrădat după ce a fost prins în Grecia.

„Plaha” urmărește modul în care Republica Moldova a fost „capturată” de crima organizată și de politicieni corupți după destrămarea URSS, oferind o versiune ficționalizată a unor personaje reale precum Vladimir Plahotniuc, fostul președinte comunist Vladimir Voronin sau Iurie Roșca.

Lansarea producției a generat controverse, fiind interpretată de unii drept o manevră electorală menită să influențeze votul din 28 septembrie.

Serialul, regizat de Igor Cobileanski, a fost lansat cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, ceea ce a generat critici că momentul ar fi fost ales intenționat pentru a influența votul.

Producția a fost realizată cu actori români și moldoveni și este difuzată pe YouTube și Jurnal TV.

„Fiecare cetățean trebuie să vadă mini-serialul Plaha pentru a ne aduce aminte cum a fost Moldova în trecut și cum ar putea fi din nou după aceste alegeri”, a scris pe Facebook Andrei Spânu, fost ministru al Infrastructurii.