Serviciile secrete ucrainene au distrus pe teritoriul rus o rachetă Oreșnik, concepută pentru atacuri nucleare

2 minute de citit Publicat la 16:47 31 Oct 2025 Modificat la 16:47 31 Oct 2025

Racheta Oreșnik are o rază de acțiune de 6.000 de km. Foto: Hepta

Serviciile secrete ucrainene au distrus, în interiorul Rusiei, o rachetă Oreșnik, concepută pentru a transporta focoase nucleare. Operațiunea a avut loc în vara anului 2024, potrivit informațiilor dezvăluite vineri de Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă.

Operațiunea a implicat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), Direcția de Informații a Apărării (HUR) și alte ramuri ale Forțelor de Apărare, a declarat Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Șeful SBU, Vasyl Maliuk, a specificat ulterior că racheta cu capacitate nucleară a fost distrusă la poligonul de tragere Kapustin Yar din regiunea Astrahan din Rusia - un loc important pentru testarea armelor strategice ale Moscovei.

Zelenski a adăugat că Rusia poate produce până la șase astfel de rachete pe an și că ar încerca să le desfășoare în Belarus.

„Are o rază de acțiune de până la 5.000 de kilometri și o zonă moartă de 700 de kilometri. Partenerii noștri din Europa ar trebui să acorde atenție acestui lucru”, a declarat Zelenski.

Rusia a folosit pentru prima dată racheta experimentală Oreșnik în timpul unui atac asupra orașului ucrainean Dnipro pe 21 noiembrie, despre care Putin a spus că a fost un răspuns pentru utilizarea de către Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune americane și britanice împotriva teritoriului rus.

Ce este racheta rusească Oreșnik

Au fost dezvăluite puține detalii despre armă, dar analiștii din domeniul apărării cred că Oreșnik este o versiune îmbunătățită a rachetei rusești RS-26 Rubezh, dezvoltată pentru prima dată în 2011.

Anunțând racheta în noiembrie 2024, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Oreshnik este o nouă invenție pe care sistemele occidentale de apărare aeriană nu ar putea să o intercepteze.

Oreshnik este concepută să transporte arme nucleare. Cu toate acestea, Putin a spus că nu era înarmată cu un focos nuclear în timpul atacului asupra Dnipro.

„În condiții de luptă, a fost efectuat un test al unuia dintre cele mai recente sisteme de rachete rusești cu rază intermediară de acțiune. În acest caz, cu o versiune hipersonică non-nucleară a unei rachete balistice”, a spus el într-un discurs în direct pe 21 noiembrie 2024.

Raza de acțiune declarată este de 6.000 de km

Experții susțin că Oreșnik este o versiune îmbunătățită a rachetei RS-26 Rubezh, despre care se cunosc destul de multe.

Produsă pentru prima dată în 2011 și testată cu succes în 2012, Rubezh este o rachetă balistică cu rază intermediară de acțiune (IRBM) de 36.000 de kilograme, cu capacitate nucleară, și o rază de acțiune cunoscută de 5.800 de kilometri.

Raza sa de acțiune declarată, dar nedemonstrată, de 6.000 de kilometri ar plasa-o doar în categoria rachetelor balistice intercontinentale (ICBM).

Dezvoltarea și desfășurarea sa au fost de fapt oprite în 2018 în favoarea modelului hipersonic Avangard.

Racheta care a lovit Dnipro era echipată cu șase focoase, fiecare conținând șase submuniții, și a atins viteze care depășeau Mach 11 (aproximativ 13.500 de kilometri pe oră) în timp ce cobora, au precizat serviciile secrete ucrainene.