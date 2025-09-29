Sfidarea pro-ruşilor de la Chișinău. Au refuzat să vorbească în română la conferința de presă, confruntare cu jurnaliștii Antena 3 CNN

"La noi de obicei jurnaliştii ascultă pe cei care vorbesc". Foto: Captură Antena 3 CNN

Corespondenţii Antena 3 CNN la Chişinău i-au cerut lui Constantin Starîş, deputat în Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), să vorbească în limba română, limba oficială în Republica Moldova, la o conferinţă de presă privind rezultatul alegerilor de duminică. Vizibil iritat de solicitare, fostul președinte Igor Dodon i-a spus reporterului Antena 3 CNN că „jurnaliştii ascultă pe cei care vorbesc”, adăugând că „cei care vin din afara ţării încă nu controlează situaţia din Republica Moldova”.

Trimisul special Antena 3 CNN la Chişinău, Laurenţiu Rădulescu, a fost cel care i-a cerut deputatului moldovean să vorbească în limba română.

„Se poate şi în limba română? Vă rugăm frumos”, a fost întrebarea pusă de Laurenţiu Rădulescu către Constantin Starîş. După această întrebare, Igor Dodon a intervenit şi a spus că „la noi de obicei jurnaliştii ascultă pe cei care vorbesc. Eu înţeleg că cei care vin din afara ţării cred că controlează situaţia din Republica Moldova, dar încă nu este aşa”.

Starîş a adăugat ulterior că „se poate, aparte”, arătând că poate vorbi şi în limba română.