„Singurul scop este să-mi facă rău”. Reacția europarlamentarei Rima Hassan după ce a fost reținută

Europarlamentara franceză Rima Hassan a reacționat vineri la rapoartele conform cărora ar fi avut droguri la ea atunci când a fost luată în custodia poliției sub suspiciunea de „apologie a terorismului”. „Toate rapoartele care se referă la posesia de droguri sunt false și au fost transmise intenționat. Singurul scop este să-mi facă rău”, a scris ea într-o postare pe rețelele sociale, potrivit Politico.

Hassan, o activistă pro-palestiniană proeminentă, care a stârnit în repetate rânduri controverse cu privire la poziția sa față de Israel, a declarat că avea asupra ei canabidiol (CBD) achiziționat legal „pentru uz medical” când a fost reținută temporar de poliție, joi.

Ea a fost din nou interogată de poliție vineri dimineață, în cadrul unei anchete privind o postare pe rețelele de socializare pe care a scris-o săptămâna trecută, exprimându-și solidaritatea cu teroristul japonez Kōzō Okamoto.

Okamoto a fost condamnat pentru un atac terorist soldat cu 26 de morți pe Aeroportul Internațional Ben Gurion în 1972. În postarea sa de vineri, Hassan, europarlamentară din partea partidului de extremă stânga „France Unbowed”, a declarat că are două tipuri de CBD, o substanță chimică care se găsește în planta de canabis, dar nu are aceleași efecte intoxicante ca THC-ul, principalul ingredient psihoactiv din marijuana. Primul tip respecta normele legale, dar al doilea, a scris ea, conținea „urme de droguri sintetice”, potrivit anchetatorilor.

„Le-am spus de unde am cumpărat legal acest CBD. Verificări simple sunt în curs de desfășurare pentru a stabili originea CBD-ului”, a adăugat Hassan.

Hassan a criticat, de asemenea, ancheta privind postarea ei, acum ștearsă de pe X, acuzând „lobby-ul pro-israelian din Franța” că i-a vizat „opiniile politice despre genocidul din Gaza și Palestina”.

Ea a spus că 13 din cele 16 cazuri împotriva ei au fost retrase. Echipa lui Hassan a susținut, de asemenea, că arestul temporar a reprezentat o încălcare a imunității parlamentarului în calitate de europarlamentar.

Cu toate acestea, parchetul din Paris a declarat vineri că, deși Hassan a fost achitată în 13 cazuri, aceasta se confruntă în continuare cu nouă anchete separate împotriva sa. Procurorii au adăugat că poliția care investighează infracțiuni flagrante poate plasa europarlamentarii în custodia poliției fără a trece prin procedura de ridicare a imunității parlamentare.