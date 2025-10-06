Situație incredibilă în Franța. Miniștrii demiși la o zi după ce au fost numiți vor beneficia de indemnizație de fost ministru

Publicat la 14:12 06 Oct 2025

Premierul Sebastien Lecornu și-a anunțat demisia luni. Foto: Profimedia Images

Situație incredibilă în Franța, după ce țara a fost aruncată într-o nouă criză politică de demisia premierului Sebastien Lecornu. Membrii guvernului francez numiți duminică și demiși o zi mai târziu, luni, vor beneficia de indemnizație de fost ministru.

Deși decretul de numire a noilor miniștri a fost publicat în Monitorul Oficial, noii membri ai guvernului Lecornu vor putea beneficia de avantajele pe care le au ca foști miniștri, inclusiv de un salariu pe trei luni (aproximativ 28.000 de euro brut fiecare), scrie BFMTV.

Premierul Sebastien Lecornu și-a anunțat demisia luni, la doar câteva ore după ce a prezentat un cabinet compus din nume familiare, dominat de miniștri vechi și aliați apropiați ai președintelui Emmanuel Macron.

Luni au apărut primele voci care îi cer demisia lui Emmanuel Macron. David Lisnard, vicepreședintele Les Républicains (LR), îi cere lui Emmanuel Macron să ia în calcul „demisia”. Primarul orașului Cannes și vicepreședintele partidului LR consideră, în urma analizei X, că „interesele Franței impun ca Emmanuel Macron să își programeze demisia”.

Palatul Elysee a confirmat că Macron a acceptat demisia premierului, deschizând un nou capitol de incertitudine politică pentru a doua economie a Uniunii Europene. Lecornu fusese numit în funcție în urmă cu aproape o lună, în încercarea președintelui de a ieși din blocajul parlamentar cu care se confruntă guvernarea.