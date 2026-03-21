Iranul susține că situl nuclear de la Natanz a fost lovit de un atac americano-israelian. Agenția pentru Energie Atomică e în alertă

1 minut de citit Publicat la 13:26 21 Mar 2026 Modificat la 13:48 21 Mar 2026

Iranul își pregătește instalațiile nucleare pentru posibile atacuri americane. Foto: CNN

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a fost informată de Iran că centrala nucleară de la Natanz a fost atacată sâmbătă. Nu s-a semnalat nicio creștere a nivelurilor de radiații în afara amplasamentului, a transmis Agenția, care adaugă că analizează informațiile.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, reiterează apelul la reținere din punct de vedere militar pentru a evita orice risc de accident nuclear.

Iranul acuză SUA și Israelul că au atacat sâmbătă instalația de îmbogățire a uraniului de la Natanz, potrivit agenției de știri Tasnim, citată de CNN.

Nu au avut loc scurgeri radioactive, iar locuitorii din apropierea locului nu au fost în pericol, a raportat Tasnim.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat pentru CNN că nu au informații „despre niciun atac al IDF asupra acelei instalații”.

Aceasta este a doua oară când instalația este atacată de la începutul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul.

La începutul acestei luni, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat că intrarea în situl Natanz a fost avariată în urma unui impact, dar că „nu se așteaptă nicio consecință radiologică”.

Ministrul israelian al apărării a declarat sâmbătă dimineață că atacurile americane și israeliene asupra Iranului se vor „înmulți semnificativ” în această săptămână, în ciuda faptului că președintele Donald Trump a declarat că ia în considerare „reducerea” eforturilor militare.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ia în considerare riscul unui incident nuclear ca unul dintre scenariile conflictului din Orientul Mijlociu, relatează Politico. Personalul ONU monitorizează consecințele atacurilor asupra instalațiilor nucleare iraniene și menține o „pregătire sporită” pentru amenințările legate de radiații, a declarat Hanan Balkhi, director regional al OMS pentru Mediterana de Est.

Organizația își actualizează îndrumările pentru personal în cazul unui incident nuclear, inclusiv recomandări privind evaluarea riscurilor pentru sănătate și măsuri de protejare a populației. „Personalul este pregătit pentru un incident nuclear, inclusiv un atac asupra unei instalații nucleare sau utilizarea de arme”, a remarcat ea.