Soldații ruși au plătit pentru un Starlink fals, creat de ucraineni, și și-au dezvăluit pozițiile pe front: "Capcana și-a atins scopul"

2 minute de citit Publicat la 22:00 13 Feb 2026 Modificat la 22:03 13 Feb 2026

Forțelor ucrainene li s-au trimis date despre locație și terminale de la soldații ruși. FOTO: Hepta

O divizie ucraineană de război cibernetic a anunțat că a reușit să păcălească soldați ruși să-și dezvăluie pozițiile exacte pe front, după ce a creat un serviciu fals de înregistrare a terminalelor Starlink, exploatând încercările Moscovei de a ocoli restricțiile impuse recent de compania lui Elon Musk, potrivit Business Insider.

Divizia 256 de Asalt Cibernetic a declarat că a colaborat cu grupuri de informații open-source pentru a promova o rețea de canale Telegram și boți care s-au oferit să ajute trupele Kremlinului să înregistreze terminalele Starlink pe o listă albă ucraineană.

Dar canalele au fost administrate de forțele ucrainene, cărora li s-au trimis date despre locație și terminale de la soldații ruși, a declarat Divizia 256.

Acest incident arată încă o dată modul în care operațiunile din timpul războiului s-au răspândit pe rețelele de socializare și vine după rapoarte repetate conform cărora forțele ruse au încercat să ocolească o blocare a sistemului Starlink la nivel regional, plătind civili ucraineni pentru a înregistra terminale pentru ei.

SpaceX a întrerupt conectivitatea în Ucraina la începutul acestei luni, permițând doar terminalelor conectate la guvernul ucrainean să continue să primească servicii. Măsura radicală a fost adoptată după rapoarte repetate conform cărora forțele rusești cumpărau terminale de pe piața neagră pentru a ghida dronele de atac și pentru a rula comunicații pe câmpul de luptă.

Rusia a minimalizat impactul blocajului asupra operațiunilor sale, dar oficialii de la Kiev spun că încercările trupelor Kremlinului de a înregistra terminale indică nevoia lor pentru serviciu.

Cum au obținut soldații ucraineni acces la datele rușilor pe front

În declarația sa, Divizia 256 a spus că a valorificat aceste nevoi pentru a se conecta cu soldații ruși.

Conform capturilor de ecran postate de divizie, care par să arate interacțiuni cu trupele rusești, boții Telegram le cereau soldaților informații despre terminalele lor Starlink.

Soldații par apoi să împărtășească detalii precum numerele de identificare ale terminalelor, numerele antenei satelitare, numerele contului Starlink și coordonatele locației lor în latitudine și longitudine.

Divizia 256 a declarat că a colectat 2.420 de intrări de date despre terminalele rusești Starlink și locațiile lor „precise”, precum și 5.870 de dolari de la trupele Moscovei care plăteau pentru serviciul fals.

Divizia a adăugat că 31 de ucraineni au contactat rețeaua sa solicitând oportunități de a ajuta rușii să înregistreze terminale.

Regimentul 256 a declarat că a trimis datele rusești lui Serhii Sternenko, consilier pe logistică și tehnologie pentru drone în cadrul Ministerului Apărării din Ucraina.

Într-o declarație separată pe X, InformNapalm a spus că „efectul scontat al capcanei a fost atins”, indicând faptul că operațiunea s-a încheiat.