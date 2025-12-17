„Somnorosul Joe Biden” și „Barack Hussein Obama”: ce scrie pe plăcuțele comemorative ale foștilor președinți ai SUA de la Casa Albă

Jurnaliștii de la Casa Albă au descoperit, miercuri, că Administrația Trump a adăugat plăcuțele cu biografii în galeria de portrete ale foștilor președinți.Foto: Getty Images

Donald Trump a amplasat plăcuțe comemorative sub tablourile foștilor președinți ai Statelor Unite de la Casa Albă. Plăcuțele conțin scurte biografii ale predecesorilor săi, iar așa cum era de așteptat, cele pentru Joe Biden și Barack Obama sunt extrem de critice și chiar jignitoare, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Primul preşedinte de culoare al Statelor Unite este descris drept „una dintre cele mai controversate figuri politice din istorie”. El este, de asemenea, numit „Barack Hussein Obama”, în maniera lui Donald Trump, care a contribuit la amplificarea teoriilor conspiraţiei despre originile predecesorului său.



Joe Biden este descris în următorii termeni: „Somnorosul Joe Biden a fost, de departe, cel mai prost preşedinte din istoria Statelor Unite.” Placa repetă, de asemenea, afirmaţia falsă conform căreia alegerile din 2020 i-au fost furate lui Donald Trump.

Preşedintele republican făcuse deja vâlvă instalând sub o colonadă exterioară care duce la Biroul Oval o galerie de portrete ale foştilor preşedinţi în care fotografia lui Joe Biden a fost înlocuită cu una a unui dispozitiv automat de semnare. Acest lucru reflectă afirmaţiile lui Donald Trump conform cărora predecesorul său era senil şi nu mai era capabil să guverneze.

În ceea ce-l priveşte pe actualul preşedinte, biografia sa este, desigur, extrem de laudativă, scrie AFP. Pe plăcuță scrie că Trump a pus capăt la opt conflicte în opt luni, o cifră considerată a fi fabricată, şi că a generat investiţii de mii de miliarde de dolari în Statele Unite, o afirmaţie neverificabilă.



De la revenirea la putere pe 20 ianuarie, Donald Trump a transformat Casa Albă într-un decor conceput după gustul său şi menit să-l glorifice, notează AFP.