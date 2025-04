Sondaj CNN: După 100 de zile de mandat, Trump este cel mai nepopular preşedinte american. Cum răspunde Casa Albă

Popularitatea lui Donald Trump, mai scăzută decât cea a oricărui alt preşedinte al SUA. Sursa foto: Getty Images

Gradul de popularitate a preşedintelui Donald Trump, la fix 100 de zile de mandat, este mai scăzut decât al oricărui lider de la Casa Albă, din ultimii 70 de ani, potrivit celor mai recente sondaje, a transmis Antena 3 CNN. Cifrele arată că încrederea cetățenilor în liderul republican este în cădere libere: doar 4 din 10 americani sunt de acord cu deciziile președintelui Trump.

Sondaj CNN: După 100 de zile de mandat, Trump este cel mai nepopular preşedinte american

Potrivit unui sondaj realizat de CNN, liderul de la Casa Albă este susţinut acum, la 100 de zile de la preluarea mandalului, doar de 41% dintre americani – cu trei procente mai puţin decât avea în primul său mandat, respectiv în 2017. Într-un sondaj realizat în 2021, Joe Biden avea o popularitate de 53%, Barack Obama a înregistrat în 2009 o popularitate de 63%. Iar George W. Bush, la 100 de zile de la preluarea mandatului, în 2001, a avut susţinere din partea a 62% dintre americani.

"Aceste cifre sunt pur și simplu îngrozitoare. Nu există nicio modalitate de a le îndulci. Și primul mod în care vom sublinia acest lucru este să ne uităm la situația în care se află Donald Trump acum, față de situația în care se afla la 100 de zile de la începutul primului său mandat prezidențial. Și, vedeți aici, nu trebuie să fiți un geniu al matematicii", a explicat un reporter CNN.

Ulterior, jurnalistul CNN a mai precizat: "41% îl susţin acum. A fost de 44% în 2017, în jurul pragului de 100 de zile. Și ceea ce este atât de notabil aici este că, pe parcursul celui de-al doilea mandat de președinte, a avut tendința de a se afla în avantaj față de primul său mandat. Nu mai este cazul. El a scăzut sub nivelul pe care îl avea în acest moment în primul său mandat. Desigur, acesta este doar Trump. Să-l comparăm cu alți președinți. Și chiar cred că acest lucru este de remarcat.

Și o puteți vedea aici. Vedeți cei 41%, cu 12 puncte sub Joe Biden. Cu trei puncte mai puțin decât era el în primul său mandat. Uitați-vă unde a fost Obama, 63%. E cu 22 de puncte sub. Iar George W. Bush, la acest moment, în 2001, este, vreau să spun, din nou, cu 21 de puncte sub. Și așa cum ai subliniat în deschidere, Jessica Dean, mă uit înapoi la toate sondajele făcute cu mult înainte să mă nasc, iar procentul de 41% al lui Trump, la 100 de zile, este cel mai slab înregistrat. Și-a bătut propriul record de a fi cel mai slab. Americanilor nu le place ceea ce văd în acest moment de la Donald J. Trump".

Răspunsul celor de la Casa Albă în legătură cu sondajul realizat de CNN

Cătălina Porumbel, prezentatoarea emisiunii "Decisiv" de la Antena 3 CNN, a avut-o în legătură directă, pe Julia Benbrook, corespondent CNN, aflată la Casa Albă, Washington DC.

Întrebată care sunt politicile care l-au transformat pe Donald Trump într-un preşedinte american nepopular, jurnalista Julia Benbrook a declarat: "Un sondaj CNN arată că preşedintele Trump şi-a început cel de-al doilea mandat cu cele mai puternice date statistice din cariera sa sa politică. Dar, la 100 de zile de la începutul mandatului său, se vede faptul că americanii răspund, reacţionează la acţiunile lui. Iar aceste acţiuni sunt cele care au dus la un sentiment, per ansamblu, negativ. Asta reflectă aceste sondaje. Vedem că doar 41% dintre americani sunt de acord cu politicile lui.

În acest moment, secretarul de presă, Karoline Leavitt, a răspuns acestor sondaje, pe care le-am efectuat noi şi a spus că, citez: «Sondajele presei întotdeauna, în mod consistent, au subestimat sprijinul de care se bucură preşedintele Donald Trump. Noi nu ne vom lăsa intimidaţi de aceste sondaje şi vom continua să ne concentrăm pe tot ceea ce face preşedintele, care se ţine de cuvânt în legătură cu promisiunile de campanie».

Vorbim despre o victorie decisivă în luna noiembrie, iar în urma acesteia, el a spus că are mandat din partea alegătorilor să pun în aplicare unele dintre promisiunile sale. Din prima zi, a semnat o grămadă de ordine executive – o parte dintre ele, încercând să destrame moştenirea lui Joe Biden şi vorbim despre politici legate de imigraţie şi de economie. Acestea, fiind cele mai importante îngrijorări ale alegătorilor. Astăzi, putem spune că a semnat 140 de ordine executive, până în acest moment. A fost gazdă pentru o grămadă de lideri străini, aproximativ vreo 12. Cea mai notabilă ar fi cea cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a venit să discute despre o posibilă încetare a războiului cu Rusia şi despre modul în care americanii pot contribui la acest proces (...)".

O altă chestiune-cheie pentru administraţia Trump a fost să reformeze Guvernul federal şi să scape de "deşeuri". Asta a dus la zeci de mii de concedieri în mai multe departamente, iar publicul a primit cu reţinere. Chestiunea numărul 1 se referă la tarifele comerciale globale.