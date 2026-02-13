Sora lui Kim Jong Un amenință Seulul cu un „răspuns teribil” dacă mai încalcă spațiul aerian al Coreei de Nord

Kim Jong Un și sora sa, Kim Yo Jong, într-o imagine din 2018. Foto: Getty Images

Coreea de Nord a promis vineri un "răspuns teribil" în cazul unei noi incursiuni cu drone dinspre Sud, după ce a doborât o dronă de recunoaştere sud-coreeană în apropierea frontierei în ianuarie, scrie AFP, preluată de Agerpres.

Autorităţile sud-coreene au lansat o anchetă după acest incident, iar birourile serviciilor de informaţii sud-coreene din Seul au fost percheziţionate marţi.

"Adresez un avertisment preliminar: reapariţia unei astfel de provocări, încălcând suveranitatea inalienabilă a RPDC (Republica Populară Democrată Coreeană sau Coreea de Nord), va provoca cu siguranţă un răspuns teribil", a declarat Kim Yo Jong, influenta soră a liderului nord-coreean, într-un comunicat difuzat de agenţia oficială de presă KCNA.

Deşi a recunoscut că Seulul a luat măsuri "semnificative" în urma incursiunii acestei drone în ianuarie, Kim Yo Jong a subliniat că încălcarea suveranităţii Coreei de Nord este inacceptabilă în orice circumstanţe.

"Nu ne pasă cine este operatorul real al infiltrării unei drone în spaţiul aerian al RPDC, dacă este vorba despre o persoană fizică sau de o organizaţie civilă", a spus ea. "Invit autorităţile Republicii Coreea (Coreea de Sud) să acorde atenţia cuvenită prevenţiei, cu scopul ca un astfel de act lipsit de sens să nu se mai întâmple", a mai declarat ea.

Coreea de Nord a anunţat luna trecută că a doborât o dronă echipată cu "echipamente de supraveghere" în apropierea oraşului Kaesong, la câţiva kilometri de frontiera puternic militarizată cu Coreea de Sud. Phenianul a cerut o "explicaţie detaliată" din partea autorităţilor de la Seul cu privire la incident.

Fotografii publicate de KCNA au arătat epava dronei şi componente gri şi albastre prezentate ca resturi de videocameră. Armata nord-coreeană a afirmat că drona a surprins imagini ale unor "ţinte importante" din zonele de frontieră.

KCNA a acuzat, de asemenea, Coreea de Sud că a trimis o dronă similară deasupra oraşului Kaesong în septembrie, afirmând că dispozitivul s-a prăbuşit după ce a fost dezactivată de bruiajul electronic.

Armata sud-coreeană a declarat că nu are nicio legătură cu aceste drone, aparţinând unui model disponibil comercial pe care nu îl foloseşte. Seulul a sugerat iniţial că civilii au organizat aceste operaţiuni în spaţiul aerian al Nordului.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a condamnat incidentul, subliniind că acest tip de acţiune riscă să declanşeze o confruntare armată între cele două ţări care nu au semnat niciodată un tratat de pace după Războiul din Coreea (1950-1953).

Trei civili au fost inculpaţi pentru presupusul lor rol în acest dosar.

Unul dintre ei a revendicat public responsabilitatea, afirmând că a pilotat drona pentru a măsura nivelurile de radiaţii şi contaminare cu metale grele din jurul uzinei de procesare a uraniului din Pyongsan, în Coreea de Nord.

Autorităţile sud-coreene au anunţat, însă, marţi că anchetează, de asemenea, trei soldaţi, precum şi un angajat al serviciilor de informaţii suspectaţi de implicare.