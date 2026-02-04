Coreea de Nord a executat copii de liceu pentru că s-au uitat la Squid Game. „Când aveam 16 ani ne duceau ca să vedem”

Scenă din serialul sud-coreean Squid Game FOTO: Hepta

Oamenii din Coreea de Nord, inclusiv elevi, sunt executați public, trimiși în lagăre de muncă sau supuși unor umilințe publice brutale pentru că au urmărit seriale sud-coreene sau au ascultat K-pop, potrivit unor noi mărturii adunate de Amnesty International.

Nord-coreenii care au fugit din țară au declarat pentru Amnesty că vizionarea dramelor sud-coreene extrem de populare la nivel global – inclusiv Crash Landing on You, Descendants of the Sun și Squid Game – sau ascultarea muzicii pop sud-coreene poate duce la cele mai extreme pedepse, inclusiv moartea. Cei fără bani sau relații se confruntă cu cele mai dure consecințe.

Persoanele intervievate au descris un climat de frică în care cultura sud-coreeană este tratată ca o crimă gravă, în timp ce familiile mai înstărite pot uneori evita pedeapsa plătind mită unor oficiali corupți.

Sarah Brooks, directoare regională adjunctă a Amnesty International, a declarat:

„Aceste mărturii arată cum Coreea de Nord aplică legi distopice, potrivit cărora vizionarea unui serial sud-coreean te poate costa viața, dacă nu îți permiți să plătești.

Autoritățile incriminează accesul la informație, încălcând dreptul internațional, iar apoi permit oficialilor să profite de pe urma celor care se tem de pedeapsă. Aceasta este o represiune stratificată cu corupție și îi afectează cel mai grav pe cei fără avere sau relații.

Teama acestui guvern față de informație a plasat efectiv întreaga populație într-o cușcă ideologică, sufocând accesul la opiniile și gândurile altor ființe umane. Oamenii care încearcă să afle mai multe despre lumea din afara Coreei de Nord sau caută simple forme de divertisment din străinătate se confruntă cu cele mai aspre pedepse.

Acest sistem complet arbitrar, construit pe frică și corupție, încalcă principiile fundamentale ale justiției și drepturile omului recunoscute la nivel internațional. El trebuie desființat”.

Execuții legate de programe sud-coreene populare

Persoanele intervievate au spus că noile producții sud-coreene ajung în Coreea de Nord mai rapid decât în deceniile anterioare. Ele au menționat drame populare din anii 2010, inclusiv Crash Landing on You, remarcat pentru decorul său nord-coreean, și Descendants of the Sun, care are teme militare.

Un intervievat a povestit că a auzit de la un fugar cu legături de familie în provincia Yanggang că persoane, inclusiv elevi de liceu, au fost executate pentru că au urmărit Squid Game. Radio Free Asia a documentat separat o execuție în provincia Hamgyong de Nord în 2021 pentru distribuirea serialului.

Luate împreună, aceste relatări din provincii diferite sugerează mai multe execuții legate de aceste producții.

Persoanele intervievate au mai spus că ascultarea muzicii pop sud-coreene este, de asemenea, vizată de autorități. Ele au menționat melodii K-pop, inclusiv ale trupei BTS. În 2021, The Korea Times a relatat că adolescenți nord-coreeni au fost prinși și pedepsiți pentru că ascultau BTS.

Legi care incriminează libertatea de exprimare

Amnesty International a realizat 25 de interviuri individuale aprofundate cu fugari nord-coreeni în 2025. Grupul a inclus 11 persoane care au fugit din Coreea de Nord între 2019 și 2020, cea mai recentă plecare având loc în iunie 2020. Majoritatea aveau între 15 și 25 de ani la momentul evadării. Închiderile de frontieră cauzate de COVID-19 au făcut evadările extrem de rare din 2020 încoace.

Coreea de Nord a menținut mult timp unul dintre cele mai restrictive medii informaționale din lume. Mărturiile adunate de Amnesty International descriu cum accesarea culturii sau informațiilor străine era pedepsită activ, inclusiv prin execuții, cel puțin înainte de 2020.

Introducerea, în 2020, a Legii împotriva gândirii și culturii reacționare, care definește conținutul sud-coreean drept „ideologie putredă care paralizează simțul revoluționar al poporului”, prevede între cinci și 15 ani de muncă forțată pentru vizionarea sau deținerea de drame, filme sau muzică sud-coreeană. Legea stabilește pedepse grele, inclusiv pedeapsa cu moartea, pentru distribuirea unor „cantități mari” de conținut sau pentru organizarea de vizionări în grup.

În ciuda riscurilor, intervievații au descris consumul de media sud-coreeană și alte produse culturale străine ca fiind larg răspândit. Dramele, filmele și muzica sunt introduse ilegal în Coreea de Nord pe stick-uri USB din China și sunt vizionate pe computere portabile cu televizoare încorporate.

„Oamenii își vând casele ca să iasă din lagăre”

Nord-coreenii care au fugit din țară între 2012 și 2020 au declarat pentru Amnesty International că oamenii urmăreau frecvent televiziune sud-coreeană, cunoscând riscurile, dar că pedeapsa depindea în mare măsură de bani.

„Oamenii sunt prinși pentru aceeași faptă, dar pedeapsa depinde în totalitate de bani”, a spus Choi Suvin, 39 de ani, care a părăsit Coreea de Nord în 2019. „Cei fără bani își vând casele pentru a strânge 5.000 sau 10.000 de dolari americani ca să plătească și să iasă din lagărele de reeducare”.

Kim Joonsik, 28 de ani, a spus că a fost prins de trei ori uitându-se la drame sud-coreene înainte de a părăsi țara în 2019, dar a evitat pedeapsa pentru că familia sa avea relații.

„De obicei, când elevii de liceu sunt prinși, dacă familia are bani, primesc doar avertismente”, a spus el. „Eu nu am primit o pedeapsă legală pentru că aveam relații”.

El a mai spus că trei dintre prietenele surorilor sale din liceu au primit pedepse de mai mulți ani în lagăre de muncă la sfârșitul anilor 2010 pentru că au urmărit drame sud-coreene, pentru că familiile lor nu își permiteau să plătească mită.

„Toată lumea știe că toată lumea se uită”

Cincisprezece intervievați din regiuni diferite au menționat „Grupul 109”, o unitate specializată de aplicare a legii care efectuează percheziții fără mandat în locuințe și pe străzi, verificând genți și telefoane mobile, ceea ce indică o abordare națională și sistematică.

Un intervievat și-a amintit că membri ai unității spuneau: „Nu vrem să vă pedepsim aspru, dar trebuie să ne mituim șefii ca să ne salvăm propriile vieți”.

Altul a descris sistemul ca fiind un secret cunoscut de toți: „Muncitorii se uită pe față, funcționarii de partid se uită cu mândrie, agenții de securitate se uită pe ascuns, iar polițiștii se uită în siguranță. Toată lumea știe că toată lumea se uită, inclusiv cei care fac raziile”.

„Îi execută pe oameni ca să ne spele creierul și să ne educe”

Persoanele intervievate au descris cum erau obligate, încă de la școală, să participe la execuții publice ca parte a „educației ideologice”.

Choi Suvin a fost martoră la o execuție publică în Sinuiju, în 2017 sau 2018, a unei persoane acuzate că a distribuit conținut media străin.

„Autoritățile au spus tuturor să vină, iar zeci de mii de oameni din orașul Sinuiju s-au adunat să privească”, a spus ea. „Îi execută pe oameni ca să ne spele creierul și să ne educe”.

Alții au descris cum școlile ordonau sistematic elevilor să participe la execuții.

„Când aveam 16, 17 ani, la gimnaziu, ne duceau la execuții și ne arătau totul”, a spus Kim Eunju, 40 de ani. „Oamenii erau executați pentru că au urmărit sau distribuit media sud-coreeană. Este educație ideologică: dacă te uiți, asta ți se va întâmpla și ție”.