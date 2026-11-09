Soții Macron au dat-o în judecată și în Tennesse pe Candace Owens. Influencerul MAGA a susținut că Brigitte este „bărbat transgender”

1 minut de citit Publicat la 21:29 09 Noi 2026 Modificat la 21:29 09 Noi 2026

Președintele francez, Emmanuel Macron, și soția sa, Brigitte, au deschis un proces pentru defăimare împotriva lui Candace Owens în statul american Tennessee, unde locuiește realizatoarea de podcasturi de extremă dreapta, relatează Politico. Noua acțiune în justiție reprezintă cel mai recent episod al unui amplu litigiu inițiat de soții Macron, după ce Owens a susținut în mod fals, în mai multe episoade ale podcastului său „Candace”, că Brigitte Macron ar fi un bărbat transgender.

Cuplul prezidențial francez a depus prima plângere pentru defăimare împotriva lui Owens și a celor două companii media ale sale în iulie 2025, în statul Delaware, unde sunt înregistrate firmele sale. Luna trecută, însă, o instanță din Delaware a restrâns obiectul procesului, hotărând că are jurisdicție doar asupra companiilor lui Owens înregistrate în acest stat.

Un reprezentant al echipei de avocați a soților Macron a confirmat luni autenticitatea noii plângeri depuse în Tennessee, după ce aceasta a apărut în bazele de date juridice, fiind datată 4 noiembrie. În noua plângere, avocații soților Macron au prezentat dovezi suplimentare privind ceea ce ei descriu drept „invenții absurde, defăimătoare și neverosimile” răspândite de Owens.

Documentul, care are 409 pagini, susține că activitatea lui Owens este motivată atât de interese financiare, cât și ideologice.

„Ea a continuat să își folosească podcastul pentru a răspândi și mai multe minciuni despre soții Macron, pentru a vinde produse prin care îi ridiculizează și pentru a strânge donații pe baza «investigațiilor» sale despre aceștia”, se precizează în plângere.