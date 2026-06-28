Spania descoperă o mină de aur a pământurilor rare. Poate acoperi o treime din nevoile Europei, dar are o problemă

În Campo de Montiel, în provincia Ciudad Real, compania Quantum Minería a identificat un zăcământ de monazit gri, un mineral care conține pământuri rare. FOTO: Getty Images

Cursa Europei pentru energie curată ar putea avea un nou punct important în centrul Spaniei. În Campo de Montiel, în provincia Ciudad Real, compania Quantum Minería a identificat un zăcământ de monazit gri, un mineral care conține pământuri rare. Compania susține că acesta ar putea produce aproximativ 2.100 de tone de materiale din pământuri rare pe an, suficient, potrivit estimărilor sale, pentru a acoperi până la o treime din necesarul Europei.

Zăcământul se află însă într-o zonă agricolă, unde apa este o resursă sensibilă, iar existența unor specii protejate a stârnit îngrijorări. Astfel, o descoperire importantă pentru industria europeană s-a transformat rapid într-o dezbatere locală despre mediu, agricultură și încrederea oamenilor în autorități și companii, scrie Eco News

O descoperire importantă pentru Europa

Monazitul este un mineral care poate conține elemente precum ceriu, neodim și lantan. Aceste materiale sunt folosite în multe tehnologii moderne, de la mașini electrice și turbine eoliene până la telefoane, ecrane și magneți performanți.

Tocmai de aceea, Uniunea Europeană este interesată de astfel de resurse. Bruxellesul vrea ca, până în 2030, o parte mai mare din materiile prime critice să fie extrase, procesate și reciclate în Europa, pentru ca blocul comunitar să depindă mai puțin de furnizori din afara UE.

Pământurile rare sunt esențiale pentru tranziția verde. Ele sunt folosite în motoare, generatoare, baterii, echipamente electronice și tehnologii legate de energia curată.

Problema este că Europa depinde foarte mult de importuri. Comisia Europeană a avertizat că China rafinează toate pământurile rare folosite în magneții permanenți. În acest context, chiar și un zăcământ european mai mic poate deveni important din punct de vedere economic și politic.

Ce promite proiectul din Campo de Montiel

Quantum Minería spune că lucrează la acest proiect din 2020, după ce a analizat date geologice publice. Din noiembrie 2022, compania și-a concentrat activitatea asupra proiectului de cercetare Neodimio, în provincia Ciudad Real.

Estimarea companiei este una importantă: 2.100 de tone de materiale din pământuri rare pe an. Potrivit Quantum, această cantitate ar putea fi suficientă pentru până la 350.000 de mașini electrice sau 10.000 de turbine eoliene. Totuși, specialiștii atrag atenția că afirmația privind acoperirea unei treimi din necesarul Europei depinde de modul în care este calculată cererea.

Problema apei

Pentru localnici și organizațiile de mediu, principala îngrijorare este apa. Zona este una agricolă și uscată, iar resursele de apă sunt deja importante pentru comunități și ferme.

Criticii proiectului spun că, dacă extracția și procesarea vor începe, ar putea fi nevoie de cantități mari de apă, estimate între 310.000 și 500.000 de metri cubi pe an.. Compania susține însă că etapa de cercetare nu consumă apă și nu produce deversări. Quantum mai spune că o eventuală uzină de procesare ar folosi apa în circuit închis.

Îngrijorările nu se limitează la apă. Zona este legată de habitate pentru păsări protejate și de prezența râsului iberic, o specie aflată sub protecție.

Din acest motiv, proiectul a devenit un test pentru Europa: poate accelera exploatarea mineralelor critice fără să afecteze natura?

Proiectul s-a lovit și în trecut de opoziție. În 2017, autoritățile din Castilla-La Mancha au emis o declarație negativă de impact asupra mediului pentru o propunere anterioară privind exploatarea pământurilor rare. Relatări locale din 2026 au arătat, de asemenea, că guvernul regional nu ar urma să proceseze o solicitare minieră în zona Matamulas.

Ce spune compania

Quantum susține că proiectul poate fi făcut fără a afecta agricultura și cu respectarea normelor de mediu. Compania spune că stratul superior de sol ar fi îndepărtat doar temporar, că materialele ar fi separate prin metode fizice, fără aditivi chimici poluanți, iar terenul ar fi refăcut după finalizarea lucrărilor.

Situația este complicată, pentru că o autorizație de cercetare nu înseamnă automat o exploatare minieră completă. Totuși, întrebarea principală rămâne dacă localnicii au încredere că promisiunile companiei vor fi respectate.

Uniunea Europeană încearcă să reducă dependența de importurile de materii prime critice. Curtea Europeană de Conturi a avertizat în 2026 că aceste eforturi nu au produs încă rezultate clare și că UE continuă să depindă de un număr mic de furnizori pentru mai multe materiale strategice, inclusiv pământuri rare.

De aceea, zăcământul din Spania este atractiv. Dar cazul Campo de Montiel arată și partea dificilă a tranziției verzi, că mașinile electrice și turbinele eoliene au nevoie de mine, uzine, apă, autorizații și sprijinul comunităților locale.

Costurile reale ale pământurilor rare

Europa nu își poate construi strategia pe un singur zăcământ considerat salvator. Reciclarea, recuperarea materialelor din vechi deșeuri miniere, reducerea consumului și metodele de extracție mai sigure trebuie să facă parte din aceeași soluție.

Pentru oamenii din Ciudad Real, subiectul nu este doar despre geopolitică sau industrie. Este despre apă, terenuri agricole, păsări protejate, habitatul râsului iberic, locuri de muncă și despre întrebarea dacă tehnologiile curate pot fi produse fără a distruge locurile din care pornesc.