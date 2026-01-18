Spania vine la NATO cu 79 de programe de modernizare, în timp ce disputa privind cheltuielile continuă

sursa foto: Ministerul Apărării din Spania / X

Întâlnirea bilaterală cu NATO, organizată la Madrid și cunoscută sub denumirea „Step 3”, va pune pe masă stadiul capabilităților militare ale Spaniei. Ministerul Apărării va prezenta reprezentanților NATO, la finalul lunii ianuarie, obiectivele de capabilități stabilite de șeful Statului Major, creșterea efectivelor și cele 79 de programe aflate în prezent în dezvoltare, scrie Euronews.

Aceste programe acoperă domeniile terestru, naval, aerospațial, cibernetic și al sistemelor informaționale. Ele includ 31 de Planuri Speciale de Modernizare, de la vehicule de luptă pe șenile până la modernizarea fregatelor F-100, sisteme de război electronic și elicoptere multirol.

Planul Industrial și Tehnologic pentru Securitate și Apărare, aprobat în aprilie 2024, a mobilizat în acest an fonduri suplimentare în valoare de 10,741 miliarde de euro. Potrivit surselor din ministerul condus de Margarita Robles, întreaga sumă a fost deja cheltuită.

Disputa privind procentul din PIB

Aici se află principalul punct de tensiune. Spania s-a angajat la summitul de la Haga să aloce 2% din PIB pentru apărare, spre deosebire de obiectivul de 5% acceptat de alți aliați. Guvernul condus de Pedro Sánchez susține că, printr-o alocare de 2,1% din PIB, poate îndeplini cerințele de capabilitate convenite. NATO consideră însă că este nevoie de cel puțin 3,5% din PIB.

Investițiile urmăresc și consolidarea autonomiei strategice naționale, precum și a bazei industriale de apărare, cu o participare ridicată a companiilor spaniole în programe. Planurile prevăd transfer de know-how și reducerea dependențelor externe.

Prezență internațională consolidată

La nivel operațional, Spania are aproximativ 4.000 de militari și membri ai gărzii civile desfășurați în 15 țări în cursul anului 2025, conform deciziei Consiliului de Miniștri din 23 decembrie. Deocamdată, Spania nu are prezență militară în Groenlanda.

Cea mai importantă participare se concentrează pe flancul estic al NATO, cu trupe în Letonia, Slovacia și România. Spania participă, de asemenea, la operațiunea „Persistent Effort”, care reunește misiuni de poliție aeriană și apărare a spațiului aerian, precum și la Grupările Navale Permanente ale Alianței.

Guvernul de la Madrid descrie bilanțul anului 2025 drept unul foarte pozitiv și afirmă că investițiile militare vor continua pe termen lung.