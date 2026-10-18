Statele Unite au reluat schimbul de informații cu Ucraina. Zelenski: „Suntem foarte recunoscători”

1 minut de citit Publicat la 18:33 18 Oct 2026 Modificat la 18:34 18 Oct 2026

Volodimir Zelenski și Donald Trump. sursa foto: Profimedia

Statele Unite au reluat schimbul de informații cu Ucraina, după o perioadă în care cooperarea fusese suspendată, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu pentru NBC News, potrivit Ukrinform.

„Suntem foarte recunoscători pentru asta. Acum funcționează”, a spus Zelenski în emisiunea „Meet the Press”.

Președintele ucrainean a vorbit și despre restricțiile apărute recent în funcționarea sistemului Starlink, dezvoltat de SpaceX. Potrivit lui Zelenski, oficialii de la Kiev cred că decizia companiei de a limita serviciul a venit în urma unui „mesaj din partea guvernului american”.

Zelenski a comentat și declarația făcută în această săptămână de Donald Trump, care spusese că liderul ucrainean este „mai greu de gestionat decât Putin”.

Președintele Ucrainei spune că a fost întotdeauna foarte sincer în relația cu Trump.

„Poate că nu este foarte politicos”, a spus Zelenski, dar „este mai bine să ai parteneri foarte deschiși și clari decât să ai de-a face cu ucigași, chiar dacă zâmbesc”.

Zelenski critică acordul lui Trump cu Rusia privind motorina

Liderul de la Kiev a criticat și acordul încheiat de Donald Trump cu Rusia privind livrările de motorină. Zelenski avertizează că înțelegerea „îl va întări pe Putin în dorința lui de a ne ocupa”.

Atunci când a anunțat acordul, Trump a spus că speră ca acesta să contribuie la scăderea prețurilor la combustibili, care au crescut puternic.

Zelenski susține însă că motorina rusească nu va avea „un impact real” asupra prețurilor petrolului din Statele Unite. În opinia sa, scumpirile au fost provocate în principal de închiderea Strâmtorii Hormuz, nu de situația din Ucraina.

„Nu cunosc toate motivele pentru care președintele Trump face astfel de înțelegeri”, a spus Zelenski.

Potrivit Ukrinform, cu aprobarea Statelor Unite, Rusia ar urma să livreze imediat 300.000 de tone de motorină pe piața globală și să își majoreze semnificativ exporturile în perioada următoare.