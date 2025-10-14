Strângerea bizară de mână dintre Trump şi Macron, de 26 de secunde, s-a viralizat pe Internet

O strângere ciudată de mână dintre Donald Trump şi Emmanuel Macron, la summitul de la Egipt, a atras atenţia tuturor, iar momentul a devenit viral pe reţelele sociale. Salutul celor doi şefi de stat a durat 26 de secunde şi a părut că devine o încleştare. Nu a fost pentru prima dată când liderul de la Casa Albă şi preşedintele Franţei au oferit un cadru uşor tensionat, conform The Independent.

La summit-ul global din Egipt privind viitorul Fâșiei Gaza, liderii francez și american au avut ceea ce părea a fi o strângere de mână inconfortabilă de 26 de secunde, care a inclus cadre pentru fotografii, tragerea reciprocă de brațe și schimbarea strângerilor de mână.

Un utilizator de pe X chiar a remarcat, potrivit sursei amintite, că Trump şi Putin s-au angajat într-o luptă de skandenberg: „Trump și Macron astăzi, cu lupta de brațe la Summitul pentru Pace din Gaza”.

Istoric al saluturilor ciudate

Durata strângerii de mână de luni nu poate fi depășită decât de salutul celor doi din 2017, când Macron l-a strâns pe Trump de mână, și în ciuda faptului că președintele american a încercat să se elibereze din strânsoarea lui Macron, liderul francez a ținut mâna timp de 29 de secunde.

În iunie 2018, președinții s-au întâlnit din nou la summit-ul G7 și au dat mâna de mai multe ori, inclusiv o strângere deosebit de fermă, care a lăsat forma degetului mare al lui Macron imprimată pe mâna lui Trump.

În decembrie 2024, când cei doi lideri mondiali s-au reunit pentru redeschiderea Catedralei Notre Dame din Paris, au avut o strângere de mână fermă, de 10 secunde, transformată într-o îmbrățișare. Ca răspuns la un clip al strângerii de mână, realizatorul TV Piers Morgan a glumit într-o postare pe X: „Mi-au fost dor de luptele de brațe Trump-Macron”.

Când cei doi s-au întâlnit la Casa Albă în februarie, au circulat pentru prima dată fotografii cu mâna învinețită a lui Trump. Întrebările au apărut în jurul cauzei. În timp ce Casa Albă a insistat că pata neagră cu albastru a fost rezultatul „strângerilor de mână frecvente”, un utilizator de pe rețelele de socializare a glumit: „Se pare că a avut una dintre competițiile sale de strângere de mână cu Macron”.

Luni, Trump a avut, de asemenea, o strângere de mână agresivă și lungă cu șeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepreședintele și viceprim-ministrul Emiratelor Arabe Unite.

Trump i-a spus lui Meloni că e "frumoasă"

Preşedintele american Donald Trump a lăudat-o pe premierul italian Giorgia Meloni, despre care a spus că e frumoasă și că își asumă riscul să spună asta. Meloni a fost singura femeie între liderii prezenţi la summitul privind Gaza desfăşurat luni în Egipt.

"Nu am voie să spun asta, pentru că în mod normal, în SUA, dacă îi spui unei femei că este frumoasă este sfârşitul carierei tale dacă o spui, dar este o tânără femeie frumoasă", a declarat preşedintele SUA - care a coprezidat conferinţa internaţională - în timpul discursului său.

În fotografia de familie a evenimentului, care a reunit circa 30 de demnitari din întreaga lume, lidera italiană a fost singura femeie, scrie Agerpres care citează AFP.

"Îmi asum riscul", a adăugat preşedintele republican în vârstă de 79 de ani, căutând-o cu privirea pe Giorgia Meloni. "Unde este? Sper că nu te superi dacă spun că ești frumoasă? Pentru că este adevărat", a insistat Trump.