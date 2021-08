Strigătul disperat al unei studente din Afganistanul cucerit de talibani: ”Mi-e teamă pentru viața mea”

Shkula Zadran este masterandă în relații internaționale la o universitate privată din Kabul și delegată de tineret a Afganistanului la ONU.

Tânăra se teme pentru viața ei și pentru cea a femeilor care trăiesc în Afganistan, însă nu își dorește să plece din țară.

”Acesta este doar începutul. Ei nu pot tolera câteva imagini cu femei care sunt pe pe panouri, deci doar imaginați-vă: Mă vor tolera pe mine? Ca o femeie fățișă? Ca un oponent politic? Nu, nu o vor face. Și de asta îmi este teamă pentru viața mea. Și de asta sunt sigură că nu voi supraviețui aici, în Afganistan. Și asta este cea mai tristă parte.

”Acesta este cel mai rău moment din viața mea”

Urmez un program de master în relații internaționale în una dintre universitățile private din Kabul. Știți, acesta este cel mai rău moment din viața mea. Mă gândeam la plecare de câteva zile, dar, scuze… (plânge).

Nu vreau să plec. Știți, asta este țara mea și am fost născută aici. Am crescut aici. Am multe amintiri frumoase aici, în Kabul. Nu vreau să-mi pierd rădăcinile. Nu vreau să-mi pierd oamenii. Nu vreau să pierd Afganistan. Am visuri foarte mari pentru mine și pentru afganii mei. Vreau să fiu lector, vreau să predau la universități. Vreau să fac parte din modelarea generației care vine. Nu vreau să plec”, a spus tânăra studentă.

“I’m afraid for my life. The Taliban won’t tolerate women like me. “



Shkula Zadran has fled her home & can no longer attend university in Afghanistan.



She's terrified for the future of women’s rights in her country. pic.twitter.com/OatbvoSBvt — Byline TV (@BylineTV) August 15, 2021

Malala: ”Sunt profund îngrijorată pentru femei, minorităţi şi apărătorii drepturilor omului”

Și activista pakistaneză Malala Yousafzai, laureată a premiului Nobel pentru Pace în 2014, când avea doar 17 ani, a declarat că este șocată de situația din Afganistan și îngrijorată pentru femei, minorităţi şi apărătorii drepturilor omului.

“Privim într-un şoc total cum talibanii preiau controlul în Afganistan. Sunt profund îngrijorată pentru femei, minorităţi şi apărătorii drepturilor omului. Puterile locale, regionale şi locale trebuie să ceară un armistiţiu imediat, să ofere urgent ajutor umanitar şi să îi protejeze pe refugiaţi şi pe civili”

We watch in complete shock as Taliban takes control of Afghanistan. I am deeply worried about women, minorities and human rights advocates. Global, regional and local powers must call for an immediate ceasefire, provide urgent humanitarian aid and protect refugees and civilians. — Malala (@Malala) August 15, 2021

Avansul rapid al talibanilor în Afganistan a lăsat fetele și femeile, o întreagă generație ce a crescut cu drepturi și libertăți, vulnerabile. Acum ele așteaptă să dispară toate lucrurile pe care le-au obținut prin trudă, ca și cum nu ar fi fost.

Pe măsură ce oraș după oraș a cedat în fața talibanilor, o întreagă generație de femei din Afganistan, crescute cu drepturi și libertăți, devin vulnerabile în fața forțelor insurgente.

Acum, femeile afgane se tem că grupul islamist va retrage multe dintre libertățile acordate femeilor în ultimii 20 de ani, inclusiv dreptul la muncă și dreptul la studiu.

De la începutul anului 2021, numărul de decese în rândul civililor a crescut cu aproape 50%, iar printre morți s-au aflat mai multe femei și copii decât în oricare an, începând cu 2009, de când se ține statistica, a arătat ONU.

Marile companii aeriene redirecționează zborurile pentru a evita spațiul aerian din Afganistan după ce talibanii au preluat controlul asupra palatului prezidențial din Kabul.

United Airlines, British Airways și Virgin Atlantic au anunțat că nu mai folosesc spațiul aerian al țării.

United Airlines au declarat că vor redirecționa zborurile din jurul Afganistanului, și că ”vor continua să lucreze îndeaproape c FAA și IATA pentru a evalua situația”.

Emiratele au scris pe website-ul lor că au suspendat zborurile către și de la Kabul din cauza ”situației în desfășurare”.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal