SUA anunță că garantează securitatea Qatarului, după ce Israelul a bombardat Doha la începutul acestei luni

1 minut de citit Publicat la 18:27 01 Oct 2025 Modificat la 18:30 01 Oct 2025

Imagini surprinse în timpul atacului israelian la Doha, 9 septembrie 2025. Sursă colaj foto: Hepta

Statele Unite ale Americii s-au angajat să furnizeze garanții de securitate Qatarului, aliat al Washingtonului, după ce capitala Doha a fost bombardată de Israel luna aceasta, relatează Agerpres, care citează un decret prezidențial publicat de Casa Albă și semnalat de presa internațională.

"Politica SUA constă în a garanta securitatea şi integritatea teritorială a statului Qatar contra oricărui atac din exterior", spune textul acestui decret semnat de președintele Donald Trump şi datat luni, 29 septembrie.

Documentul precizează că Washingtonul va considera "orice atac armat contra teritoriului, suveranității sau infrastructurilor critice ale statului Qatar drept o amenințare la adresa păcii şi securității SUA" iar într-un astfel de caz, guvernul american va lua "toate măsurile legale şi adecvate", inclusiv militare.

Israelul a lansat pe 9 septembrie un atac fără precedent în Qatar, vizând responsabili ai Hamas reuniți într-un complex rezidențial chiar în centrul oraşului Doha.

Loviturile israeliene s-au soldat cu moartea a cinci oficiali Hamas și a unui agent de securitate qatariot, însă statul evreu ar fi eșuat în tentativa de a-l elimina pe actualul lider al grupării palestiniene.

Atacul din 9 septembrie a atras un reproș rar din partea lui Donald Trump către Israel. Liderul de la Washington s-a declarat "foarte nemulțumit" de incursiunea israeliană.

Luni, în timpul unei convorbiri telefonice efectuate de la Casa Albă, premierul israelian Benjamin Netayahu a prezentat scuze omologului său de la Doha pentru loviturile din 9 septembrie.

Qatarul a afirmat a doua zi că a primit, în timpul acestui apel, garanții cu privire la securitate din partea SUA și o promisiune din partea Israelului că nu îl va mai ataca.