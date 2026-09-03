SUA impun taxe vamale de până la 100% pentru drone. Trump vrea să reducă dependența de China

1 minut de citit Publicat la 10:56 03 Sep 2026 Modificat la 10:56 03 Sep 2026

Ordinul urmărește, de asemenea, consolidarea lanțurilor de aprovizionare interne. Foto: Profimedia Images

Noi taxe vamale americane de până la 100% pentru drone și componentele acestora au intrat în vigoare joi, în timp ce Washingtonul încearcă să-și reducă dependența de furnizorii chinezi, potrivit Euronews.

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat în august un ordin prin care au fost stabilite creșteri de taxe, în timp ce Casa Albă a semnalat „amenințarea la adresa securității naționale reprezentată de importurile de drone și componente ale acestora”.

Ordinul urmărește, de asemenea, consolidarea lanțurilor de aprovizionare interne.

Dronele au devenit un element esențial al războiului modern și al supravegherii, după cum a demonstrat în mod evident războiul din Ucraina, iar oficialii americani susțin că dependența de dronele și componentele fabricate în China, produse în principal de liderul de piață DJI, expune armata țării și infrastructura critică riscului de perturbări, spionaj și dezavantaj pe câmpul de luptă.

Dronele cu o greutate la decolare de peste 25 de kilograme, precum și cele dotate cu capacități de termoviziune și stații de andocare, sunt supuse unei taxe vamale de 100%.

Unele componente ale dronelor care „nu sunt deosebit de sensibile” vor fi, de asemenea, supuse unor taxe, însă acestea vor intra în vigoare abia pe 9 februarie anul viitor.

Reacția Chinei la noile taxe

China și-a exprimat opoziția față de taxele vamale planificate la scurt timp după ce acestea au fost anunțate de Trump, Beijingul cerând Washingtonului să retragă taxele.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului a declarat că taxele vamale vor „perturba lanțul global de aprovizionare cu drone și vor submina și mai mult un mediu de piață echitabil și competitiv”.

El a declarat că China se opune ferm acestei măsuri.

Compania chineză DJI, fondată în 2006, a ajuns să dețină în ultimii ani mai mult de două treimi din piața globală a dronelor, potrivit mai multor studii.

Din 2022, însă, DJI se află pe o listă americană a companiilor chineze despre care se consideră că au legături cu armata țării și care sunt supuse unor restricții privind accesul la tehnologia americană.

DJI a contestat includerea sa pe această listă. În luna iulie, administrația Trump a impus tarife vamale pentru mărfuri din peste 80 de țări. Tarifele variază între 10% și 12,5% și au înlocuit o taxă globală de 10%.