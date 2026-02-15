SUA nu pun la îndoială moartea prin otrăvire a lui Navalnîi cu toxina broaștei săgeată. Rubio: “E un raport tulburător”

Cinci state europene au declarat că autoritățile ruse l-au otrăvit pe Navalnîi cu o toxină provenită de la o broască otrăvitoare. Foto: Getty Images

Secretarul de stat american Marco Rubio, a declarat că „nu are niciun motiv să pună la îndoială” concluziile privind moartea lui Alexei Navalnîi prin otrăvire. Concluziile a cinci guverne europene conform cărora criticul Kremlinului, Alexei Navalnîi, a fost ucis cu otravă sunt „tulburătoare”, a declarat duminică secretarul de stat american Marco Rubio, potrivit Politico.

Franța, Germania, Olanda, Suedia și Regatul Unit au declarat sâmbătă că autoritățile ruse l-au otrăvit pe Navalnîi cu o toxină provenită de la o broască otrăvitoare, ceea ce a dus la moartea sa într-o colonie penală în urmă cu doi ani. Moscova a respins acuzația.

„Evident, suntem la curent cu raportul. Este un raport tulburător. Suntem la curent cu cazul lui Navalnîi și cu siguranță... nu avem niciun motiv să-l punem la îndoială”, a declarat Rubio reporterilor, la o conferință de presă din Slovacia, duminică.

Întrebat de ce SUA nu s-a alăturat celor cinci țări în a face o declarație, Rubio a spus: „Aceste țări au ajuns la această concluzie. Ele au coordonat acest lucru... Asta nu înseamnă că nu suntem de acord cu rezultatul.”

Rubio a început duminică o călătorie de două zile în Slovacia și Ungaria, cu scopul de a consolida legăturile cu două țări ale UE care se confruntă frecvent cu Bruxelles-ul. El intenționează să se întâlnească luni cu prim-ministrul ungar Viktor Orbán, care se confruntă cu alegeri în aprilie.

Cum a murit liderul disidenței din Rusia

Alexei Navalnîi a fost ucis cu o toxină letală extrasă din broaște săgeată din Ecuador, administrată de asasini care ar fi acționat la ordinul lui Vladimir Putin, a anunțat guvernul Marii Britanii, scrie The Telegraph.

Liderul opoziției ruse a murit în 2024, în timp ce era încarcerat într-o închisoare din Siberia, după ani în care l-a acuzat pe președintele rus și Kremlinul de corupție.

Anunțul Ministerului britanic de Externe a venit în contextul în care premierul Keir Starmer a declarat că dorește să consolideze legăturile militare și de apărare cu Europa, deoarece „Rusia și-a demonstrat apetitul pentru agresiune”.

Marea Britanie a informat Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice despre „încălcarea flagrantă” de către Rusia a Convenției pentru arme chimice.



