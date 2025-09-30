SUA trimit în Danemarca echipamente anti-drone înaintea a două summit-uri cu zeci de șefi de stat și de guvern

1 minut de citit Publicat la 21:11 30 Sep 2025 Modificat la 21:28 30 Sep 2025

SUA au trimis în Danemarca aparatură anti-drone după incidentele din ultimele zile, pentru care este bănuită Rusia. Foto: Getty Images

Statele Unite au trimis echipamente anti-drone în Danemarca pentru summit-urile europene din 1 şi 2 octombrie, a anunțat marți Ministerul danez al Apărării.

SUA se alătură astfel mai multor state occidentale care au oferit sprijin guvernului de la Copenhaga, după ce mai multe aparate fără pilot au survolat teritoriul țării pe parcursul mai multor zile.

"Suntem bucuroși şi recunoscători că SUA susțin, la rândul lor, cu capacități anti-drone, Danemarca în cadrul viitorului summit", a scris ministerul pe rețeaua socială X.

Recentele incidente cu drone deasupra teritoriului danez au dus la închiderea mai multor aeroporturi, printre care cel de la Copenhaga, cel mai mare din Europa de Nord.

Drone suspecte au fost observate și deasupra unor situri militare daneze.

Ce se î nt â mpl ă miercuri și joi î n Danemarca

Deocamdată, nu au fost relatate noi observări după 27 septembrie.

Copenhaga găzduiește săptămâna aceasta două evenimente ce reunesc peste 40 de șefi de guvern.

Miercuri are loc un summit al liderilor Uniunii Europene, iar joi, o reuniune la nivel înalt a Comunității Politice Europene, care numără 47 de membri.

Pentru a asigura securitatea acestor summit-uri, Danemarca a anunțat duminica aceasta că va închide spațiul său aerian pentru toate dronele civile, până vineri.

Chiar dacă poliția nu i-a identificat încă pe autorii incursiunilor, șefa guvernului danez arată spre Rusia.

Într-o alocuțiune video, Mette Frederiksen a afirmat că o singură "țară constituie o amenințare pentru securitatea Europei, şi aceasta este Rusia".

Îngrijorată de posibile sabotaje şi atacuri hibride, Danemarca a decis, marți, să crească nivelul de securitate pentru infrastructurile energetice la portocaliu, al doilea cel mai ridicat nivel.