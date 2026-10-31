Antena 3 CNN Externe Subsecretar de stat american, după întâlnirea cu Marius Lazurca: "România este un aliat de încredere al NATO pe Flancul Estic"

Subsecretar de stat american, după întâlnirea cu Marius Lazurca: "România este un aliat de încredere al NATO pe Flancul Estic"

M.P.
1 minut de citit Publicat la 09:21 31 Oct 2026 Modificat la 09:21 31 Oct 2026
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Marius Lazurca
Subsecretar de stat american, după întâlnirea cu Marius Lazurca. Sursa foto: X

Consilierul prezidențial Marius Lazurca s-a întâlnit, la Washington, cu subsecretarul de stat american Thomas DiNanno, pentru a discuta despre colaborarea România-SUA în cadrul NATO şi pe Flancul Estic. "România este unul dintre cei mai de încredere aliaţi ai SUA pe Flancul Estic. Cele două ţări rămân angajate să colaboreze pentru promovarea priorităților comune în combaterea amenințărilor regionale și a instabilității”, a postat Thomas DiNanno, vineri, pe X. 

Marius Lazurca s-a întâlnit în SUA cu mai mulţi oficiali americani. Unul dintre aceştia, subsecretarul de stat Thomas DiNanno, a remarcat că România şi SUA marchează 30 de ani de Parteneriat Strategic.

"A fost o întâlnire excelentă cu consilierul pentru securitate națională al României, Marius Lazurca, în timp ce marcăm 30 de ani de Parteneriat Strategic. Fiind unul dintre cei mai de încredere aliați ai noștri de pe flancul estic al Alianței, cele două țări rămân angajate să colaboreze pentru promovarea priorităților comune în combaterea amenințărilor regionale și a instabilității", a postat Thomas DiNanno pe X.

Lazuca s-a mai întâlnit la Washington cu Elbridge Colby, subsecretar în cadrul Departamentului american al Apărării, Allison Hooker, subsecretar de stat pentru afaceri politice, și Dan Holler, consilier al secretarului de stat american.

„România este un aliat indispensabil al SUA în regiunea Mării Negre, aflată în prima linie și care își îndeplinește rolul. Suntem pregătiți să facem mai mult, înțelegând totodată că descurajarea pe termen lung necesită solidaritatea Statelor Unite și o prezență militară și economică mai puternică în România", a postat şi Marius Lazurca pe X. 

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Etichete: marius lazurca Washington

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