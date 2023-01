Talibanii îl acuză pe prințul Harry că a ucis civili în Afganistan și cer judecarea lui pentru crime de război

Talibanii cer ca prințul Harry să fie judecat pentru crime de război.

Sursa foto: hepta

Reacția vine după ce fiul cel mic al Regelui Charles a scris în autobiografia sa că a ucis 25 de talibani, în misiunile din Afganistan.

Ducele de Sussex spune că a fost instruit să nu-și privească țintele drept ființe umane, ci ca piese de șah, relatează Antena 3 CNN.

Însă administrația talibană spune că în perioada indicată de prințul Harry pentru uciderea combatanților islamiști nu ar fi fost înregistrate victime militare.

"Am verificat și am constatat că în zilele în care Prințul Harry menționează uciderea a 25 de mujahedini, nu am avut victime în Helmand. Este clar că au fost vizați civili și oameni obișnuiți", a declarat liderul taliban Anas Haqqani pentru Al Jazeera.

"Această poveste face parte din numeroasele crime de război din 20 de ani de prezență militară occidentală în Afganistan. Nu este imaginea completă a crimelor pe care le-au comis. Cerem comunității internaționale să judece această persoană (...) Odată cu declarațiile sale, a fost dezvăluită adevărata față a lumii occidentale. Eram conștienți de acțiunile lor, dar ei nu recunoscuseră niciodată acest lucru", a spus reprezentantul taliban.