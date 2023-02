Un tânăr a supravieţuit 32 de ore sub dărâmături, după ce a găsit o pungă cu 12 măsline

Apar primele mărturii emoţionante ale victimelor scoase de sub mormanele de moloz din Turcia. Un tânăr a supravieţuit 32 de ore sub dărâmături, după ce a găsit, în timp ce săpa pentru a ieşi la suprafaţă, o pungă cu 12 măsline.

Sursa foto: Twitter | TV NET

Tânărul se afla într-o clădire atunci când a fost surprins de cutremur şi a căzut, cu tot cu camera în care se afla, două etaje.

"Au fost foarte multe replici ale cutremurului, le simţeam. Cu fiecare replică, cărămizile căzute în jurul meu erau distruse, iar eu încercam să le sparg cu mâinile ca să nu mă strivească.

În încercarea de a mă elibera, am descoperit o pungă în care mai erau 12 măsline.

Le-am pus sub braţ şi mâncam câte una. Nu erau tocmai ce îmi doream, dar au fost o şansă uriaşă pentru mine. Îmi voi aminti asta toată viaţa. După 32 de ore, am fost scos cu greu de sub dărâmături. Au muncit mult pentru a mă scoate de acolo", a povestit bărbatul aflat acum în spital.

Citeşte şi: Mărturia emoţionantă a unui salvator român din Turcia: "Extragerea victimelor ne face mai puternici să căutăm mai mult"