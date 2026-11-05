Ţara în care Shein investește 500 de milioane de euro după introducerea taxelor vamale în UE. În acest hub vor lucra şi 6.500 de roboți

1 minut de citit Publicat la 08:56 05 Noi 2026 Modificat la 08:56 05 Noi 2026

Ţara în care Shein investește 500 de milioane de euro după introducerea taxelor vamale în UE.Foto: Getty Images

Retailerul de modă online Shein a anunțat, miercuri, că va investi 500 de milioane de euro pentru a-și extinde centrul logistic european din Polonia, urmărind astfel livrări mai rapide și o mai mare flexibilitate operațională, informează Reuters.

Shein, alături de concurenți chinezi precum Temu și AliExpress, se adaptează la noile taxe impuse în luna iulie, menite să limiteze ceea ce UE consideră a fi o concurență neloială din partea retailerilor online.

UE a introdus inițial o taxă de 3 euro pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro, iar la 1 noiembrie a majorat această taxă cu 2 euro. Vânzările Shein în Europa au scăzut semnificativ în al doilea trimestru, contribuind la o diminuare cu 67% a profitului net.

"Prin această investiție, construim operațiuni europene mai eficiente, flexibile și reziliente”, a declarat Leonard Lin, director global pentru afaceri publice în cadrul Shein.

Shein a anunțat că extinderea majoră a unității sale de lângă Wrocław, Polonia, va duce numărul total de angajați la peste 10.000 de persoane, la care se vor adăuga 6.500 de roboți autonomi, până la sfârșitul anului 2026.

Clienții de pe anumite piețe vor primi produsele stocate în această unitate în termen de 48 de ore.

Câți bani ar aduce la bugetul UE taxele pe coletele mici

Taxele impuse de Uniunea Europeană coletelor mici care intră în blocul comunitar, și care vizează în primul rând platformele chineze precum Shein și Temu, ar putea aduce șase miliarde de euro pe an la bugetul UE, în perioada 2028-2034.

Începând cu 1 noiembrie, UE a introdus o taxă suplimentară de doi euro pentru coletele mici, majorând astfel costurile per colet, după ce o taxă de trei euro a fost introdusă de la începutul lunii iulie.

Aceste taxe impuse de UE urmează unor măsuri similare adoptate anul trecut de Statele Unite, care au eliminat regimul de scutire de taxe vamale pentru comenzile online, ca răspuns la îngrijorările legate de concurența neloială și de produsele nesigure.