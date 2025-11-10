Thailanda suspendă acordul de pace cu Cambodgia după explozia unei mine. Abia fusese co-semnat de Donald Trump

Militari din Thailanda. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Thailanda a anunţat luni suspendarea acordului de pace cu Cambodgia, co-semnat la sfârşitul lunii octombrie de preşedintele american Donald Trump, după ce explozia unei mine în apropierea frontierei a rănit doi soldaţi thailandezi, potrivit unei declaraţii a purtătorului de cuvânt al guvernului de la Bangkok, informează AFP, potrivit Agerpres.

Acordul urmărea să pună capăt ostilităţilor dintre cele două ţări care s-au confruntat la frontieră timp de cinci zile în luna iulie în timpul unor lupte purtate de trupe terestre, artilerie şi aviaţie.

Acest conflict s-a soldat cu cel puţin 43 de morţi şi a determinat evacuarea a peste 300.000 de civili.

„Monitorizarea declaraţiei comune pe care am realizat-o timp de aproximativ o săptămână se va încheia” şi vizează inclusiv eliberarea prevăzută a 18 soldaţi cambodgieni, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului thailandez, Siripong Angkasakulkiat.

Explozia unei mine în provincia Sissaket a rănit grav la picior un soldat thailandez, în timp ce un altul acuză dureri toracice, a afirmat armata thailandeză într-un comunicat.

„Credeam că ameninţarea la adresa securităţii s-a diminuat, dar de fapt nu a scăzut”, a declarat prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul într-o conferinţă de presă.

Ministerul cambodgian al Apărării a promis, luni, într-un comunicat, un „angajament neclintit” pentru pace.

Autorităţile de la Phnom Penh nu au comentat însă imediat pe marginea exploziei minei.