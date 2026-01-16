TikTok introduce un nou sistem de verificare a vârstei în Uniunea Europeană. În Marea Britanie s-au eliminat deja mii de conturi

Proiectul pilot din Marea Britanie a dus la eliminarea a mii de conturi. Foto: Hepta

TikTok va începe să implementeze o nouă tehnologie de verificare a vârstei în UE în următoarele săptămâni, pe măsură ce apelurile pentru o interdicție a rețelelor sociale pentru persoanele sub 16 ani, asemănătoare cu cea din Australia, cresc în țări precum Marea Britanie, scrie The Guardian.

TikTok, deținută de ByteDance, și alte platforme importante populare în rândul tinerilor, cum ar fi YouTube, sunt supuse unei presiuni tot mai mari pentru a identifica și elimina mai bine conturile aparținând copiilor. Sistemul, care a fost testat discret în UE în ultimul an, analizează informațiile de profil, videoclipurile postate și semnalele comportamentale pentru a prezice dacă un cont ar putea aparține unui utilizator sub 13 ani.

Astfel, conturile de TikTok semnalate de sistem vor fi revizuite de moderatori specializați, în loc să se confrunte cu o interdicție automată, și ar putea fi apoi eliminate. Proiectul pilot din Marea Britanie a dus la eliminarea a mii de conturi.

Meta, compania-mamă a Facebook și Instagram, folosește compania de verificare Yoti pentru a verifica vârsta utilizatorilor pe Facebook.

În decembrie, Australia a implementat o interdicție de acces la rețelele de socializare pentru persoanele sub 16 ani. Joi, comisarul pentru eSafety al țării a dezvăluit că peste 4,7 milioane de conturi au fost eliminate până acum de pe 10 platforme, inclusiv YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat și Facebook.

Implementarea noului sistem TikTok are loc în contextul în care autoritățile europene examinează modul în care platformele verifică vârsta utilizatorilor în conformitate cu normele de protecție a datelor.

La începutul acestei săptămâni, Keir Starmer le-a spus parlamentarilor că este deschis unei interdicții de acces la rețelele de socializare pentru tinerii din Marea Britanie, după ce și-a exprimat îngrijorarea cu privire la timpul petrecut de copii și adolescenți pe smartphone-urile lor.

Prim-ministrul le-a spus parlamentarilor laburiști că a devenit alarmat de relatările despre copiii de cinci ani care petrec ore întregi în fața ecranelor în fiecare zi și că este din ce în ce mai îngrijorat de daunele pe care rețelele de socializare le fac copiilor sub 16 ani.

Starmer s-a opus anterior interzicerii rețelelor de socializare pentru copii, considerând că o astfel de mișcare ar fi dificil de controlat și ar putea împinge adolescenții către dark web.

La începutul acestei luni, Ellen Roome, al cărei fiu, Jools Sweeney, în vârstă de 14 ani, a murit după ce o provocare online a mers prost, a cerut mai multe drepturi pentru părinți de a accesa conturile de socializare ale copiilor lor în cazul în care aceștia mor.

Parlamentul European insistă asupra unor limite de vârstă pentru rețelele de socializare, în timp ce Danemarca vrea să interzică utilizarea rețelelor de socializare pentru persoanele sub 15 ani.

TikTok a declarat pentru Reuters că noua tehnologie a fost construită special pentru a respecta cerințele de reglementare ale UE. Compania a colaborat cu Comisia pentru Protecția Datelor din Irlanda, principala autoritate de reglementare a confidențialității în UE, în timpul dezvoltării sistemului.

În 2023, o anchetă a publicației The Guardian a descoperit că moderatorilor li se spunea să permită copiilor sub 13 ani să rămână pe platformă dacă aceștia susțineau că părinții lor le supravegheau conturile.