TikTok spune că a „dezmembrat” rețelele rușilor din R. Moldova, la ultimele alegeri: Peste 134 de mii de conturi false au fost blocate

Foto: Getty Images

TikTok a prezentat, marți, 21 octombrie, un raport despre lucrurile pe care le-a făcut pentru a proteja integritatea platformei în timpul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. TikTok susține că a „dezmembrat” cinci rețele cu peste 7.500 de conturi care promovau mesaje pro-ruse și încercau să discrediteze actuala guvernare de la Chișinău, în perioada premergătoare scrutinului. În total, compania a blocat peste 134 de mii de conturi false și aproape trei milioane de „interacțiuni artificiale”, conform datelor citate de Ziardul de Gardă.

În perioada premergătoare alegerilor, TikTok se aștepta ca persoane sau grupuri interesate „să încerce să influențeze rezultatele și să intensifice eforturile de a induce în eroare comunitățile online”. În R. Moldova, presa și societatea civilă au semnalat riscuri suplimentare asociate unor astfel de practici înșelătoare, determinate parțial de contextul geopolitic și de istoria țării, conform reprezentanților platformei sociale.

Echipele TikTok „au lucrat neîntrerupt pentru a contracara, în mod proactiv și ferm, tentativele de manipulare a sistemelor noastre și de inducere în eroare a comunității TikTok”. În cele trei luni dinaintea alegerilor, TikTok a investigat peste 90 de sesizări, provenite atât din surse interne, cât și din surse externe.

Drept urmare, în lunile august și septembrie 2025 „am dezmembrat cinci rețele care însumau cel puțin 7.593 de conturi care vizau publicul din R. Moldova”.

„Aceste rețele promovau politicieni pro-ruși și încercau să discrediteze actuala guvernare. În total, de la începutul acestui an, am întrerupt opt operațiuni de influență sub acoperire care vizau R. Moldova. Continuăm să publicăm noi constatări în Rapoartele privind operațiunile de influență sub acoperire, disponibile în Centrul de Transparență.

Fiecare întrerupere a acestor operațiuni ne oferă informații suplimentare despre modul în care persoanele sau grupurile implicate operează și își modifică tacticile pentru a evita detectarea. De exemplu, până în prezent am eliminat proactiv peste 40 de mii de conturi la nivel global asociate cu rețele de influențare sub acoperire anterior întrerupte”, au declarat reprezentanții TikTok.

Rezultate

Pe lângă tehnologiile avansate de moderare, mii de profesioniști în domeniul siguranței și încrederii au protejat utilizatorii platformei. Printre aceștia se numără moderatori specializați în identificarea dezinformării, echipați cu instrumente și cu formare avansată pentru a detecta și a elimina conținutul care încalcă regulile platformei.

Rezultatele-cheie din perioada 1 iulie – 28 septembrie includ:

„Am eliminat peste 9 300 de conținuturi care încălcau regulile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea și conținutul generat cu inteligența artificială; dintre acestea, 91% au fost eliminate proactiv, înainte de a fi raportate.

Am prevenit proactiv peste 2,9 milioane de aprecieri false, 1,8 milioane de cereri false de urmărire și am blocat crearea a peste 268 de mii de conturi de tip spam în Moldova.

Între 1 iulie și 28 septembrie am eliminat peste 134 de mii de conturi de conturi false, 1,8 milioane de cereri de urmărire false și 1,8 milioane de urmăritori falși.

Am eliminat 1173 de conturi care imitau oficialii din R. Moldova”, se arată în comunicatul TikTok.

Un alt element a vizat conectarea oamenilor la surse de informații de încredere și oferirea de context suplimentar pentru conținutul vizualizat.

Pe 21 august, TikTok a lansat un Centru Electoral disponibil în aplicație, în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală a R. Moldova, „pentru a oferi comunității noastre acces la informații sigure despre alegeri”.

„Am direcționat activ utilizatorii către Centru prin bannere în rezultatele căutărilor și etichete aplicate videoclipurilor cu tematică electorală. Până în prezent, Centrul a fost vizitat de peste 88.000 de ori”, relatează platforma.

O componentă a strategiei TikTok a fost colaborarea cu experți independenți. „În acest sens, lucrăm cu peste 20 de organizații globale de fact-checking, inclusiv Reuters în Republica Moldova, care ne sprijină prin semnalarea potențialelor cazuri de dezinformare și evaluarea acurateței conținutului. De asemenea, am colaborat cu partenerul nostru în domeniul alfabetizării media, STOP FALS!, pentru realizarea unor videoclipuri educaționale difuzate în Centru. Misiunea noastră de a menține siguranța utilizatorilor pe TikTok este continuă. Ne adaptăm politicile și procesele, ținând cont de feedback-ul experților externi, pentru a răspunde eficient noilor provocări și amenințări care pot apărea în perioade electorale”.