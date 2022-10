Zeci de tineri sunt resuscitaţi pe o stradă din Seoul, după o petrecere de Halloween în care oamenii s-au călcat în picioare

Potrivit primelor informaţii, totul s-a întâmplat la o petrecere de Halloween. Din motive încă necunoscute, tinerii s-au speriat şi au luat-o la fugă, mulţ dintre ei fiind călcaţi în picioare.

La faţa locului s-au deplasat zeci de echipaje de salvare, iar primele imagini postate pe Twitter arată o mulţime de tineri întinşi pe stradă care sunt resuscitaţi de medici şi asistenţi.

Conform unui bilanţ provizoriu, aproximativ 50 de tineri sunt resuscitaţi, iar alte câteva zeci au ajuns la spitalele din zonă.

Poliţiştii au închis zona pentru a permite echipajelor medicale să intervină şi să îi poată transporta pe tineri la spital.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl