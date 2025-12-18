Ce se întâmplă cu alocațiile pentru copii. "Ar fi o idee bună să regândim ce s-a decis în Guvern", spune ministrul Florin Manole

<1 minut de citit Publicat la 11:21 18 Dec 2025 Modificat la 11:25 18 Dec 2025

Ministrul Muncii s-a pronunțat pentru indexarea alocațiilor pentru copii. Foto: Getty Images

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că tema alocațiilor pentru copii ar trebui "regândită", în contextul în care acestea au fost înghețate prin pachetul de austeritate al Guvernului Bolojan.

Manole a spus că economiile bugetare "nu trebuie să înceapă de la alocațiile pentru copii".

Prezent la Prima News, ministrul a fost întrebat dacă alocațiile ar trebui indexate de la 1 ianuarie 2026.

"Astăzi, ele sunt înghețate, conform pachetului 1 al guvernului Bolojan.

Opinia mea este că ar trebui să regândim tema alocațiilor, pentru că este vorba de copii şi, în România, avem probleme, statistic, legate de sărăcia în rândul copiilor.

Ministrul Muncii: Indexarea alocațiilor ar fi o idee bună

Noi știm din politicile publice la nivel global că un mecanism de a atenua problemele sociale îl reprezintă aceste transferuri directe.

Deci ar trebui să regândim, cred, această măsură luată la începutul guvernării", a spus Florin Manole.

Potrivit ministrului, o indexare a alocațiilor "ar fi o idee bună".

”Impactul bugetar e mare pentru că, în primul rând, avem probleme cu bugetul şi că trebuie să facem economie. Dar opinia mea este că economiile nu trebuie să înceapă de la alocațiile pentru copii”, a adăugat Manole.