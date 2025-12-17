Dominic Fritz spune că de vină pentru dezastrul din Justiție sunt PSD și PNL: „Să-și asume măcar în ultimul ceas”

Dominic Fritz spune că de vină pentru dezastrul din Justiție sunt PSD și PNL. Foto: Agerpres

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri seara, la Antena 3 CNN, că PSD și PNL sunt de vină pentru problemele din Justiție și ei sunt cei care trebuie să repare situația, prin schimbarea legilor. Fritz a reacționat și la atacul lui Sorin Grindeanu, care l-a comparat cu Liviu Dragnea.

Potrivit acestuia, PSD și ministrul Justiției, Radu Marinescu, trebuie să răspundă pentru criza actuală din Justiție.

„Din păcate, nu auzim absolut nimic. Un ministru are anumite atribuții, îi va propune domnului Președinte procurori, inclusiv la DNA, la anul. Ministrul poate să inițieze demersuri de demitere, de exemplu al procurorului DNA. Și am observat că și procurorii din CSM au cerut să se facă o investigație din partea inspecției judiciare. Deci pare să fie niște probleme acolo. Deci bineînțeles că ministrul poate să facă ceva”, a declarat Fritz.

Liderul USR spune că situația sistemului judiciar „nu a picat din cer, ci a fost cauzată de niște decizii politice, de niște legi votate în Parlament și de aceea și soluția trebuie să fie inclusiv prin modificarea legislației”.

„Noi am făcut mai multe propuneri, de la felul în care se votează membrii CSM, la responsabilitatea pentru corupția în justiție, unde vedem zero dosare, ceea ce este foarte suspect și ceea ce pentru noi înseamnă înseamnă că trebuie din nou să ne întoarcem la DNA. DNA trebuie să aibă responsabilitate să investigheze astfel de cazuri mai departe.

Ideea că noi, politicienii, acuma putem să ne ascundem undeva sub masă, să lăsăm protestatarii, președintele și magistrații între ei, să discute și să dezbată și să rezolve, este o iluzie. Clasa politică a cauzat această problemă, clasa politică trebuie să o rezolve. Atât PSD, cât și PNL, care amândoi au votat aceste legi extrem de toxice, trebuie să-și asume o parte din responsabilitate și măcar acum în ultimul ceas să le îndrepte.

Ideea ca parlamentarii să se uite în altă parte și să zică noi n-avem nicio legătură cu sistemul de justiție este absolut toxică, pentru că încă o dată legile votate de parlamentari au creat situația actuală. Deci normal că situația actuală nu va putea fi schimbată decât cu alte legi”, a mai afirmat președintele USR.

Fritz spune că avem o „justiție independentă de unii politicieni, dar dependentă de propriile rețele de putere și de clientelă în interior”.

Liderul USR spune că aceste probleme di justiție ar fi putut fi rezolvate din 2022, când s-au votat legile justiției, iar partidul său a votat împotrivă: „Am prevăzut această evoluție”.

Fritz a reacționat și la declarația lui Sorin Grindeanu, care a întrebat, retoric, cu ce este mai bună conducerea USR din prezent care vrea schimbarea legilor justiţiei, faţă de fostul lider al social-democraţilor, Liviu Dragnea, care a încercat acelaşi lucru: „E absolut halucinant cu domnul Grindeanu, adică premierul OUG 13, care a făcut ce i-a cerut Dragnea, acum foloseste Dragnea ca pe un fel de sperietoare. Uneori istoria are niște ironii extrem de fine”.

„Nimeni nu zice că tot sistemul de justiție este corupt, dar în urma acestor legi votate de politicieni s-au creat niște dezechilibre extrem de mari, s-a creat un sistem care favorizează corupția și marii corupți și tocmai de aceea trebuie schimbat tot în Parlament. Și nici fostul premier al OUG 13 nu poate să se ascundă de această responsabilitate”, a mai adăugat Fritz.