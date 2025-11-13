„Tir reușit”. Franța anunță lansarea cu succes a unei rachete nucleare, fără încărcătură, de pe un avion Rafale

13 Noi 2025

Avion Rafale, cu o rachetă ASMPA care poate avea încărcătură nucleară, decolează de pe portavionul Charles de Gaulle. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Franţa a încheiat joi ciclul de modernizare a rachetelor sale nucleare prin punerea în serviciu a rachetei ASMPA-R pentru Forţele aeronavale nucleare, a anunţat joi Ministerul francez al Apărării, informează AFP, preluată de Agerpres. Ministrul francez al apărării, Catherine Vautrin, a salutat lansarea reuşită a unei rachete de croazieră ASMPA-R (aer-sol, cu rază medie „ameliorată” și „renovată”), fără încărcătură nucleară, de către un avion Rafale al marinei.

„Tir reușit! Un exercițiu de evaluare a rachetei strategice aer-sol de rază medie ameliorată și renovată (ASMPA-R, acronim de la „Air-Sol Moyenne Portée Amélioré Rénové (ASMPA-R” - n.r.) a fost încununat de succes de către Forțele aeronavale nucleare”, a anunțat ministerul francez al Apărării, într-o postare pe X.

De acum descurajarea nucleară franceză dispune de rachete modernizate atât pentru submarine, cât şi pentru avioane Rafale, atât cele pentru Forţele aeriene şi spaţiale, cât şi cele pentru marină.

Punerea în serviciu operaţional a fost semnată luni de Catherine Vautrin, iar această lansare „încheie manevra de reînnoire a capacităţilor componentei aeropurtate a descurajării nucleare franceze”, potrivit unui comunicat al ministerului.

Forţa Aeronavală Strategică (FANU) este formată din aparate Rafale Marine care pot să transporte focoase nucleare de pe un portavion. Cealaltă componentă aeropurtată a descurajării este asigurată de Forţele Aeriene Strategice (FAS) ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale.

La sfârşitul lui octombrie, ministerul a anunţat punerea în serviciu a noii versiuni de rachete intercontinentale (M51.3) desfăşurate, acestea, pe submarine nucleare lansatoare de rachete, componenta oceanică de descurajare.

La fel ca toate puterile nucleare care îşi modernizează şi îmbunătăţesc fără încetare armamentul pentru a menţine credibilitatea tehnică a capacităţii lor de descurajare, Franţa lucrează deja la următoarea etapă: viitoarea rachetă aer-sol nucleară de generaţia 4 (ASN4G), la orizontul lui 2035, şi racheta balistică M51.4.

Panorama nucleară s-a înăsprit considerabil în ultimele luni, cu testările de noi arme de către Rusia, cu declaraţiile preşedintelui american Donald Trump asupra eventualei reluări a testelor de arme nucleare şi cu creşterea constantă a Chinei în putere nucleară. Şeful Statului-Major al armatei franceze, generalul Fabien Mandon, a apreciat săptămâna trecută drept „preocupantă atmosfera din domeniul nuclear”, constatând „un nivel de discurs şi de agresivitate (...) destul de ieşit din comun”.