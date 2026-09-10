Toboganul de urgență al avionului Air Force One fost declanșat de soldați, din greșeală. Trump: „Îl verificau și voiau să se asigure”

Toboganul de urgență al avionului prezidențial Air Force One donat de Qatar a fost declanșat accidental de soldați. Foto: Profimedia Images

Personalul militar a declanșat, accidental, miercuri, toboganul de urgență al avionului prezidențial Air Force One donat de Qatar. Toboganul s-a umflat chiar înainte ca Trump să se îmbarce în avion și să se îndrepte spre Dallas pentru convenția de la jumătatea mandatului a Partidului Republican, scrie NBC News.

În loc să coboare imediat din Marine One pentru a se îmbarca în avion, așa cum face de obicei, Trump a rămas în elicopter timp de câteva minute. În cele din urmă, a ieșit pe pistă în timp ce oficialii se uitau la tobogan, spunându-le reporterilor că doar îl „verificau”.

„Așa cum a spus președintele, toboganul a fost verificat pentru a ne asigura că totul funcționează perfect”, a declarat ulterior, Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, într-un comunicat.

„Air Force One este în drum spre Dallas pentru a putea susține discursul mult așteptat”, a adăugat el.

Trump le-a spus reporterilor înainte de îmbarcare că nu există probleme de securitate.

„Îl verificau și voiau doar să se asigure. Vor să se asigure că totul funcționează perfect”, a spus el.

Întrebat din nou dacă crede că avionul este sigur pentru zbor, Trump a spus: „Da, sunt, altfel nu aș fi la bordul lui”.

Avionul a aterizat în siguranță la Dallas, cu câteva ore mai târziu decât era planificat.

Îngrijorările legate de capacitățile de securitate ale avionului donat de Qatar au existat timp de luni de zile, în special după ce Serviciile Secrete au recomandat ca Trump să zboare cu un avion care fusese folosit anterior ca Air Force One.

Deși oficialii Casei Albe au repetat public că noul avion nu are probleme de securitate, două surse familiarizate cu situația au recunoscut în iulie că acesta nu are toate măsurile de securitate existente pe aeronavele mai vechi folosite anterior de Trump.

Trump a declarat mai târziu în iulie că noul avion va fi trimis pentru a fi modernizat pentru a fi „la capacitate maximă”, deși secretarul de presă de atunci, Karoline Leavitt, a declarat la acea vreme că acesta primea doar „modernizări și îmbunătățiri” și era „perfect sigur” pentru utilizarea de către Trump.

Familia regală qatareană a donat anul trecut avionul Boeing 747-8 pentru ca Trump să îl folosească, în timp ce Boeing lucrează la furnizarea avioanelor Air Force One modernizate, mult întârziate, care sunt așteptate în 2028.