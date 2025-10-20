Tornadă devastatoare lângă Paris: O furtună de câteva minute a ucis un om și a făcut prăpăd în calea ei

2 minute de citit Publicat la 23:33 20 Oct 2025 Modificat la 23:45 20 Oct 2025

Tornadă devastatoare lângă Paris, luni după amiază. Foto: X

O furtună extrem de violentă a lovit luni după-amiază regiunea Parisului, provocând pagube materiale importante și chiar un deces. Rafalele de vânt și o posibilă tornadă au doborât copaci, au smuls acoperișuri și au prăbușit trei macarale în mai multe localități din departamentul Val-d’Oise, scrie Le Figaro.

Autoritățile au confirmat că o persoană a murit, iar alte patru sunt grav rănite în orașul Ermont. Alte cinci persoane au suferit răni ușoare.

„O persoană a decedat, patru sunt în stare critică și cinci au fost rănite ușor”, a anunțat prefectura Val-d’Oise, precizând că episodul de vânturi violente „s-a încheiat”. În timpul furtunii, „macarale s-au prăbușit, iar acoperișurile au fost smulse de rafalele de vânt”, au adăugat autoritățile.

?️ Images impressionnantes de la tornade qui a frappé Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Trois grues sont tombées ! (© hakim.9212) pic.twitter.com/7rpZuOpzSv — Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025

La fața locului au intervenit 80 de pompieri, 50 de polițiști și 20 de membri ai serviciului de urgență medicală.

Potrivit site-ului La Chaîne Météo, ultima tornadă mortală din Franța a avut loc în 2008, în localitatea Hautmont, când trei persoane au murit, 18 au fost rănite grav, iar zeci de locuințe au fost distruse.

?️ La commune d'Ermont dans le Val-d'Oise a subi de gros dégâts liés au passage d'une tornade ce lundi vers 17h45. Une grue s'est écrasée sur l’institut médico-éducatif du Clos Fleuri. (© Josella Foghin) pic.twitter.com/PrM7yAWv5R — Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025

Pe rețelele sociale au apărut numeroase imagini cu acoperișuri distruse, copaci căzuți și străzi acoperite de resturi și obiecte aruncate de vânt.

❗️ [ ?? FRANCE ]



?️ Autre vidéo impressionnante de la tornade qui a causé de nombreux dégâts, l'effondrement de trois grues à Ermont, dans le Val-d'Oise.

pic.twitter.com/XQu4Ur0lar — Little Think Tank (@L_ThinkTank) October 20, 2025

Prefectura Val-d’Oise a anunțat că pompierii și forțele de ordine intervin în continuare în localitățile Ermont, Eaubonne, Andilly, Montmorency și Franconville pentru degajarea și securizarea zonelor afectate.

?️ La tornade qui a touché Ermont dans le Val-d'Oise a fait tomber trois grues qui ont causé de gros dégâts en s'abattant sur des bâtiments. (© Ahmed Saidane) pic.twitter.com/IlolrxeECQ — Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025

Potrivit cotidianului Le Parisien, una dintre macaralele prăbușite a căzut peste un institut medico-educațional din zona Clos-Fleuri. Și orașele Eaubonne și Franconville au suferit pagube importante.

Un Centru de Coordonare a Operațiunilor (COD), care reunește pompieri, polițiști, jandarmi, echipe medicale de urgență și serviciile rutiere ale consiliului departamental, a fost activat în jurul orei 18:30.

?️ Une tornade a été signalée à Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Elle a fait des dégâts notables, arrachant plusieurs toitures. (© Florence Krupski) pic.twitter.com/zgw0pfpF8a — Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025

Primăria din Ermont a anunțat pe rețelele sociale că „multe străzi sunt blocate din cauza copacilor căzuți”, iar echipele tehnice lucrează la eliberarea și securizarea zonelor afectate.

Valérie Pécresse, președinta regiunii Île-de-France, a transmis „gânduri pentru locuitorii din Val-d’Oise, victime ale unei tornade violente”, adăugând că regiunea va sprijini comunitățile afectate.