Trei linii roșii puse de Europa în planul de pace pentru Ucraina: "În primul rând, frontierele nu pot fi modificate prin forță"

2 minute de citit Publicat la 16:32 24 Noi 2025 Modificat la 16:56 24 Noi 2025

UE vrea ca planul de pace în Ucraina să garanteze că frontierele acestei țări nu pot fi modificate prin forță. În imagine: tun antiaerian autopropulsat rusesc ZU-23 în Lîman, pe linia frontului. Sursă: Hepta

Planul SUA pentru pacea în Ucraina include mai multe măsuri care au fost propuse și apoi respinse în negocierile anterioare, notează CNN.

Planul în 28 de puncte pune presiune pe Kiev să cedeze teritorii, să accepte limitarea armatei și să renunțe definitiv la aderarea țării la NATO în schimbul opririi luptelor.

Aceste cerințe maximaliste sunt de mult timp pe agenda Kremlinului și, în același timp, reprezintă linii roșii pentru Ucraina.

Cedarea Donbasului presupune abandonarea centurii fortificate de orașe ucrainene, considerate esențiale pentru securitatea țării.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins în trecut ideea ca țara sa să cedeze Donbasul în schimbul unor teritorii ocupate de Rusia în regiunile Herson și Zaporojie.

Duminică, Uniunea Europeană a stabilit și comunicat trei dintre liniile sale roșii.

Liniile roșii anunțate de UE

În primul rând, frontierele Ucrainei nu pot fi modificate prin forță, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat de presă, în contextul în care oficiali de rang înalt americani și europeni au purtat discuții la Geneva.

"În al doilea rând, ca națiune suverană, nu pot exista limitări ale forțelor armate ale Ucrainei care ar lăsa țara vulnerabilă la atacuri viitoare și, prin urmare, ar submina securitatea europeană", a adăugat von der Leyen.

"În al treilea rând, trebuie să fie pe deplin reflectat rolul central al Uniunii Europene în asigurarea păcii pentru Ucraina. Ucraina trebuie să aibă libertatea și dreptul suveran de a-și alege propriul destin. Iar ucrainenii și-au ales un destin european", a concluzionat șefa UE,

Ea a indicat că "destinul european" al Ucrainei începe cu reconstrucția și integrarea Ucrainei în piața unică și baza industrială de apărare a Europei.

Liniile roșii ucrainene: forțele armate nu vor fi restricționate, aderarea la NATO trebuie inclusă în garanțiile de securitate

Ucraina, la rândul său, și-a anunțat "liniile roșii" după ce a analizat planul american de pace

Ruslan Stefanchuk, președintele Radei Supreme - parlamentul ucrainean, a specificat punctele pe care țara sa le consideră ne-negociabile.

Potrivit șefului legislativului de la Kiev:

Orice restricții privind dimensiunea armatei ucrainene sunt inacceptabile.

Ucraina nu poate fi limitată în dreptul său de a adera la alianțe.

Țara nu va recunoaște pierderea teritoriilor sale.

Aderarea Ucrainei la NATO și UE trebuie să facă parte din viitoarele garanții de securitate.

Ukraine has outlined its "red lines" in peace negotiations after reviewing the U.S. peace plan



Verkhovna Rada Speaker Ruslan Stefanchuk specified Ukraine's non-negotiable points:



- Any restrictions on the size of the Ukrainian Armed Forces are unacceptable.



- Ukraine cannot… pic.twitter.com/e1E87x3kAd — Visegrád 24 (@visegrad24) November 24, 2025

Cedarea Donbasului și renunțarea la NATO ar putea fi discutate de Zelenski cu Trump

În urma discuțiilor de la Geneva, de pe 23 noiembrie, Ucraina și Statele Unite au pregătit un document-cadru actualizat și revizuit pentru pace, care va aborda respectarea suveranității Ucrainei.

Retragerea forțelor Kievului din Donbas și abandonarea aderării la NATO au rămas principalele puncte asupra cărora Washingtonul și Kievul nu s-au înțeles la Geneva.

Este posibil ca aceste cerințe asupra cărora Rusia insistă să fie discutate de Volodimir Zelenski direct cu Donald Trump, potrivit presei internaționale.