Trei zile de grevă naţională în Belgia, după măsurile de austeritate anunţate de Guvern

1 minut de citit Publicat la 09:24 24 Noi 2025 Modificat la 09:24 24 Noi 2025

Trei zile de grevă naţională în Belgia, după măsurile de austeritate anunţate de Guvern. Sursa foto: Hepta

O grevă de trei zile organizată de principalele sindicate din Belgia începe luni, fiind aşteptate perturbări majore în transportul feroviar şi aerian, precum şi în serviciile publice, conform Agerpres.

Compania publică de căi ferate SNCB oferă servicii reduse de duminică seara, fiind aşteptat ca unul din două trenuri să circule luni.

Trenurile din orele de vârf vor fi afectate în mod special de greve, a relatat agenţia de presă Belga, iar perturbările sunt aşteptate să fie vizibile pentru pasageri pe tot parcursul zilei de miercuri.

Marţi, serviciile publice sunt în grevă. Şcolile, creşele, poşta, colectarea deşeurilor, asistenţa medicală şi transportul public sunt aşteptate să fie afectate de greve.

Miercuri, cele mai mari perturbări

Miercuri, sunt aşteptate cele mai mari perturbări, multe sectoare private alăturându-se grevei. Miercuri nu vor pleca zboruri de pe cele mai mari două aeroporturi din Belgia, Bruxelles şi Charleroi, au anunţat aeroporturile.

Se aşteaptă ca grevele personalului de securitate şi de la sol să afecteze, de asemenea, zborurile care sosesc.

Guvernul de coaliţie belgian de centru-dreapta a anunţat măsuri de austeritate ample, cu scopul de a economisi 10 miliarde de euro (11,5 miliarde de dolari) până în 2030.

Belgia, una dintre cele mai îndatorate ţări din UE, trebuie să economisească miliarde de euro pentru a respecta regulile Uniunii Europene privind datoria şi deficitul. În acelaşi timp, Belgia este obligată să îşi mărească drastic cheltuielile pentru apărare în următorii ani, în cadrul planurilor NATO.

Guvernul se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea sindicatelor şi a opiniei publice.

În octombrie, aproximativ 100.000 de persoane au participat la o demonstraţie la Bruxelles împotriva măsurilor de austeritate planificate.

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia

Ministerul Afacerilor Externe transmite cetăţenilor români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia că, în perioada 24–26 noiembrie 2025, este anunţată o grevă naţională în această ţară. Sunt aşteptate perturbări semnificative ale transporturilor, conform MAE.

Instituţia a comunicat că niciun avion nu va decola de pe aeroportul Bruxelles-Zaventem în data de 26 noiembrie 2025. Până în prezent nu au fost anunțate anulări ale zborurilor de sosire de pe acest aeroport, însă programul poate suferi modificări.