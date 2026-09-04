Trump a numit un nou secretar interimar al Armatei SUA. Cine este Adam Telle

Adam Telle a fost numit secretarul american al Armatei Terestre / sursă foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că a numit un înlocuitor pentru funcţia lui Dan Driscoll, secretarul american al Armatei Terestre, care a ales să demisioneze pe fondul tensiunilor cu secretarul apărării, Pete Hegseth, notează AFP, citată de Agerpres.

Trump a anunţat pe reţeaua sa Truth Social că l-a ales pe unul dintre adjuncţii lui Dan Driscoll, Adam Telle, care a petrecut mulţi ani lucrând alături de parlamentari republicani în Congres.

„Am plăcerea să anunţ că Adam Telle, actualul secretar adjunct al Armatei pentru lucrări civile, va deveni secretar interimar al Armatei, cu efect imediat”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social, informează sursa citată.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat într-un comunicat de presă, că secretarul Driscoll a fost extrem de eficient în promovarea agendei preşedintelui Trump de a face America din nou puternică în cadrul Departamentului Armatei.

Decizia președintelui Trump a fost luată după ce secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, şi-a prezentat, marți, demisia după aproximativ 18 luni de mandat. O sursă a declarat pentru CNN că decizia nu a fost surprinzătoare, având în vedere tensiunile dintre Driscoll și șeful Pentagonului, Pete Hegseth.

O a doua sursă a declarat că, în demisia sa, Driscoll „a adus în discuție îngrijorări legate de administrație cu privire la transformarea și pregătirea Armatei și la blocarea de către Hegseth a acestor eforturi, în special prin concedierea generalilor responsabili”.

Un oficial al armatei a declarat că Driscoll „a discutat cu președintele despre starea actuală a armatei și și-a prezentat demisia”.

Plecarea lui Driscoll, veteran al armatei și prieten al vicepreședintelui JD Vance, a fost de mult timp vehiculată și vine după luni de tensiuni cu Hegseth. De asemenea, vine la șase luni de la începutul războiului din Iran, care nu pare că se va termina.

Plecarea sa a fost confirmată de CBS, partenerul media al BBC din SUA, care a relatat că aceasta a venit după luni de conflicte între el şi secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Cel mai tânăr secretar al Armatei din istorie a fost adesea numit „tipul cu dronele” al preşedintelui Donald Trump. Driscoll, în vârstă de 41 de ani, a fost „extrem de eficient” în promovarea agendei lui Trump „Make America Strong Again” („Să facem America din nou puternică”) şi a demonstrat „o conducere remarcabilă” în timpul operaţiunilor militare, a declarat Casa Albă într-un comunicat transmis către CBS.

Driscoll este cel mai recent dintr-o serie de lideri militari de rang înalt care au părăsit recent funcţiile, printre care se numără şi secretarul Marinei, John Phelan, care a demisionat brusc în aprilie. Alte plecări notabile includ şeful Statului Major al Armatei, Randy George, generalul de armată David Hodne şi generalul-maior William Green.

De la preluarea funcţiei la Pentagon, Hegseth a concediat peste o duzină de ofiţeri militari de rang înalt, printre care şeful operaţiunilor navale şi viceşeful Statului Major al Forţelor Aeriene.